Ξαφνικό πρόβλημα με τον Μπράντον Τόμας ο οποίος είναι αμφίβολος για το παιχνίδι που ακολουθεί.

Η ενημέρωση των γαλάζιων:

Ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Μπράντον Τόμας, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αναμένεται να υποβληθεί σε απεικονιστικό έλεγχο για να διαπιστωθεί η φύση και η σοβαρότητα του προβλήματος.

Η συμμετοχή του στον αγώνα της Κυριακής κρίνεται αμφίβολη και θα επανεκτιμηθεί μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.