Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ αναφέρθηκε στο πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν.

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Για το παιχνίδι με την Ομόνοια: «Ο ΑΠΟΕΛ είναι η πρώτη ομάδα που έχει αγωνιστεί με όλες τις υπόλοιπες ομάδες της εφτάδας και κλείνει ένα κύκλο με τα ντέρμπι. Στο ΓΣΠ αγωνιστήκαμε στον πρώτο γύρο μόλις με την ΑΕΛ και τον Άρη. Αν συνεχίσουμε στον δεύτερο γύρο με τον ίδιο τρόπο θα έχουμε πλεονέκτημα, καθώς έχουμε το απόλυτο στην έδρα μας μαζί με ΑΕΛ και ΑΕΚ και τον καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Επειδή δημιουργείται μια κάπως λανθασμένη άποψη, τα τελευταία 6 παιχνίδια δεχθήκαμε 3 τέρματα μόλις, είμαστε αήττητοι με ποιοτικούς αντιπάλους όπως η Πάφος και ο Απόλλωνας και είμαστε συνεχώς βελτιωμένοι»

Για τα αγωνιστικά: «Θα απουσιάσουν μόνο ο Σάστρε και ο Πιέρος. Όσο αφορά τους χιαστούς έχει αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα, είναι μϋικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνει ακόμα λίγες μέρες υπομονή».

Για το πρώτο αιώνιο του Παπαδόπουλου: «Δεν νομίζω να αποτελέσει καθιέρωση του προπονητή στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Η καθιέρωση του θα έρθει μέσα από τα αποτελέσματα του και την προπονητική του υπόσταση την έχει κτίσει στην Ελλάδα και μάλιστα με ομάδες που δεν είναι του βεληνεκούς του ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο για τον προπονητή για να βάλει ένα ακόμα παράσημο στην καριέρα του».

Για την βαθμολογική σημασία του ντέρμπι και την δυναμική: «Αν κερδίσουμε την Ομόνοια θε περάσουμε από πάνω της, αν χάσουμε από την Ομόνοια θα ανοίξει την διαφορά στους 4 βαθμούς. Για εμάς είναι απλά μαθηματικά. Δεν θα αλλάξει κάτι από τον πρώτο γύρο με μια νίκη ή με μια ήττα».

Για τις διαφορές των ομάδων: «Αυτό που είναι πιο μπροστά η Ομόνοια σε σχέση με τον ΑΠΟΕΛ, είναι η προετοιμασία. Αν είχαμε και εμείς ένα μήνα παραπάνω προετοιμασίας θα είχαμε και εμείς καλύτερη συνοχή σαν ομάδα. Αν δεις το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ έχουμε πάνω από 7 ποδοσφαιριστές που διετέλεσαν αρχηγοί σε πολύ ψηλότερες παραστάσεις από το κυπριακό ποδόσφαιρο».