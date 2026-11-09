Εθική Ανδρών: Την Κυριακή κλείνουμε θέση στο γήπεδο!
ΓΗΠΕΔΟ
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Κλείστε θέση στο γήπεδο και στηρίξτε την Εθνική μας ομάδα στον αγώνα με το Μαυροβούνιο.
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου στις 16:00 στο στάδιο “Άλφαμέγα”. Η Κύπρος δίνει καθοριστικό αγώνα και ο κόσμος μπορεί να κάνει τη διαφορά!
Γενική είσοδος: 10 ευρώ
Οικογενειακό εισιτήριο: 15 ευρώ (ανατολική κερκίδα, δύο ενήλικες και μέχρι τρία παιδιά).
Παιδιά μέχρι 14 ετών: Δωρεάν
Στις 15 Νοεμβρίου στηρίζουμε την Εθνική μας! Στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει!