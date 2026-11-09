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Εθνική Ανδρών: Εβδομάδα καθοριστικών αναμετρήσεων

ΓΗΠΕΔΟ

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Μια πολύ σημαντική εβδομάδα αρχίζει σήμερα για την Εθνική μας ομάδα των Ανδρών. Είναι η εβδομάδα η οποία θα καθορίσει την πορεία και την κατάληξη της στο δεύτερο όμιλο της Γ' Κατηγορίας του Nations League.

Την Πέμπτη η Κύπρος παίζει στις 19:00 εκτός έδρας με την Αρμενία και την Κυριακή στις 16:00 υποδέχεται το Μαυροβούνιο στο στάδιο Άλφαμεγα στη Λεμεσό. 

Μέσα από τις δύο αυτές καθοριστικές αναμετρήσεις, θα ξεκαθαρίσει η θέση στην οποία θα τερματίσει η ομάδα μας, η οποία, διεκδικεί ακόμη και την πρώτη θέση του ομίλου.

Η Εθνική μας, με απολογισμό επτά βαθμούς στους τέσσερις πρώτους αγώνες, είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω από το Μαυροβούνιο που έχει δέκα βαθμούς. Η Κύπρος αν δεν χάσει στην Αρμενία θα είναι σίγουρα δεύτερη ενώ, με έξι βαθμούς στους δύο τελευταίους αγώνες, μπορεί να τερματίσει ακόμη και πρώτη.

Το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών:

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία

Βαθμολογία (βαθμοί, τέρματα):

1. Μαυροβούνιο 10   4 -3 

2. Κύπρος               7    3-2

3. Αρμενία              4   4-5

4. Λετονία              1   2-6

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη, θα ανέβει στη Β' Κατηγορία. Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs ανόδου με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β' Κατηγορίας.

Η προετοιμασία της Εθνικής μας αρχίζει σήμερα το απόγευμα με προπόνηση στον “Αρχάγγελο”. Η προπόνηση θα αρχίσει στις 18:00 και θα είναι ανοικτή στα αρχικά της στάδια για τα ΜΜΕ. Πριν την προπόνηση θα γίνουν δηλώσεις. 

Η προετοιμασία στην Κύπρο θα ολοκληρωθεί το πρωί της Τρίτης και το απόγευμα της Τρίτης η αποστολή της ομάδας μας θα αναχωρήσει για την Αρμενία. 

Στην κλήση βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ Λάρνακας: Αντρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κώστας Πηλέας

ΑΕΛ Λεμεσού: Ευαγόρας Αντωνίου

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Λαΐφης, Σταύρος Γεωργίου

Απόλλων Λεμεσού: Γιώργος Μαλεκκίδης, Λεωνίδας Κονομής, Μόργκαν Μπράουν

Άρης Λεμεσού: Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ολυμπιακός Λευκωσίας: Ζάνος Σάββα

Ομόνοια Λευκωσίας:  Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Παναγιώτης Ανδρέου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

BSC Young Boys: Ζόελ Μολ

Burnley F.C.: Μάρκους Έντουαρντς

FC Pyunik: Ιάσωνας Πικής

FC Utrect: Νικόλας Παναγιώτου

FK Crvena Zvedza: Λοΐζος Λοΐζου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

Notts County: Νικόλας Τσαρούλλα

PFC Cska Sofia: Ιωάννης Πίττας

UTA Arad: Μαρίνος Τζιωνή

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού    

 

 

 

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