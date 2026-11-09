Εθνική Ανδρών: Εβδομάδα καθοριστικών αναμετρήσεων
ΓΗΠΕΔΟ
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Μια πολύ σημαντική εβδομάδα αρχίζει σήμερα για την Εθνική μας ομάδα των Ανδρών. Είναι η εβδομάδα η οποία θα καθορίσει την πορεία και την κατάληξη της στο δεύτερο όμιλο της Γ' Κατηγορίας του Nations League.
Την Πέμπτη η Κύπρος παίζει στις 19:00 εκτός έδρας με την Αρμενία και την Κυριακή στις 16:00 υποδέχεται το Μαυροβούνιο στο στάδιο Άλφαμεγα στη Λεμεσό.
Μέσα από τις δύο αυτές καθοριστικές αναμετρήσεις, θα ξεκαθαρίσει η θέση στην οποία θα τερματίσει η ομάδα μας, η οποία, διεκδικεί ακόμη και την πρώτη θέση του ομίλου.
Η Εθνική μας, με απολογισμό επτά βαθμούς στους τέσσερις πρώτους αγώνες, είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω από το Μαυροβούνιο που έχει δέκα βαθμούς. Η Κύπρος αν δεν χάσει στην Αρμενία θα είναι σίγουρα δεύτερη ενώ, με έξι βαθμούς στους δύο τελευταίους αγώνες, μπορεί να τερματίσει ακόμη και πρώτη.
Το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών:
5η αγωνιστική
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου
19:00 Αρμενία – Κύπρος
21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία
6η αγωνιστική
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου
16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο
16:00 Λετονία- Αρμενία
Βαθμολογία (βαθμοί, τέρματα):
1. Μαυροβούνιο 10 4 -3
2. Κύπρος 7 3-2
3. Αρμενία 4 4-5
4. Λετονία 1 2-6
Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη, θα ανέβει στη Β' Κατηγορία. Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs ανόδου με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β' Κατηγορίας.
Η προετοιμασία της Εθνικής μας αρχίζει σήμερα το απόγευμα με προπόνηση στον “Αρχάγγελο”. Η προπόνηση θα αρχίσει στις 18:00 και θα είναι ανοικτή στα αρχικά της στάδια για τα ΜΜΕ. Πριν την προπόνηση θα γίνουν δηλώσεις.
Η προετοιμασία στην Κύπρο θα ολοκληρωθεί το πρωί της Τρίτης και το απόγευμα της Τρίτης η αποστολή της ομάδας μας θα αναχωρήσει για την Αρμενία.
Στην κλήση βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:
ΑΕΚ Λάρνακας: Αντρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κώστας Πηλέας
ΑΕΛ Λεμεσού: Ευαγόρας Αντωνίου
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Λαΐφης, Σταύρος Γεωργίου
Απόλλων Λεμεσού: Γιώργος Μαλεκκίδης, Λεωνίδας Κονομής, Μόργκαν Μπράουν
Άρης Λεμεσού: Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Ολυμπιακός Λευκωσίας: Ζάνος Σάββα
Ομόνοια Λευκωσίας: Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Παναγιώτης Ανδρέου, Φαμπιάνο Φρέιτας
Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή
BSC Young Boys: Ζόελ Μολ
Burnley F.C.: Μάρκους Έντουαρντς
FC Pyunik: Ιάσωνας Πικής
FC Utrect: Νικόλας Παναγιώτου
FK Crvena Zvedza: Λοΐζος Λοΐζου
Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος
Notts County: Νικόλας Τσαρούλλα
PFC Cska Sofia: Ιωάννης Πίττας
UTA Arad: Μαρίνος Τζιωνή
Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού