Η Ομόνοια Αραδίππου πέταξε στο... παρά ένα και λύγισε την Ε.Ν. Ύψωνα

Η Ομόνοια Αραδιππου μπήκε με το... δεξί στο νέο της σπίτι αφού επικράτησε στην «ΑΕΚ Αρένα» όπου έχει φέτος ως έδρα, της Ε.Ν. Ύψωνα με 2-1 και φιγουράρει στα ψηλά διαζώματα.

Ο Πέτροβιτς στο 89ο λεπτό σκόραρε για τα «περιστέρια» και χάρισε τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο ενώ από το 3ο μόλις λεπτο έμειναν και πίσω στο σκορ.

Mε αυτή τη νίκη το συγκρότημα του Γιάννου Οκκά έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, με την ομάδα του Ύψωνα να μένει στους μηδέν.

Μόλις στο 3΄ ο Ντε Μάρκο με κεφαλιά πρόλαβε τον Ρίχτερ και αφού η μπάλα κτύπησε και στο δοκάρι και μετά στο έδαφος, άνοιξε το σκορ. Τα πράγματα πήγαιναν ιδανικά για τους γηπεδούχους και στο 45΄ απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα όταν αποβλήθηκε ο Παναγίδης μέσω VAR.

H E.N. Ύψωνα δεν λύγισε, ισοφάρισε με πέναλτι του Ταμπέκο στο 71΄ αλλά ο Πέτροβιτς... μίλησε τελευταίος. Με πλασέ μετά από συμβολή και του Κέρτις Τζούνιορ, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ.: Ζίφκοβιτς, Κουμουρής, Ντε Μάρκο, Ελ Μπουτσαταουί, Ανθίμου (65′ Πέτροβιτς), Βαν Μούλεμ, Χάιρο, Ευριπίδου (65′ Κέρτις), Ενρίκες, Ρίβας (80΄ Πολυκαρπου), Ποντικός (87΄ Ουναί).

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ρίχτερ, Ντε Λούκας, Τσεπάκ, Ντα Γκράσα, Παπαφώτης (88΄ Αγγελή), Παναγίδης, Ταμπέκου, Πάρντο, Αθανασίου (61′ Κειτά), Μπαχάσα, Κιάκος

ΣΚΟΡΕΡ: 3΄ Ντε Μάρκο, 89΄ Πέτροβιτς / 71΄ πέν. Ταμπέκου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 31΄ Ελ Μπουτσαταουί, 51΄ Βαν Μούλεμ, 59΄ Ευριπίδου/ 61΄ Ντε Λούκας, 90+6΄ Τσεπάκ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: – / 45΄ Παναγίδης (απευθείας)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντώνης Κωνσταντινίδης

VAR: Ανδρέας Τεχράνυ