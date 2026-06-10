Επίσημο του Σενέσι στην Τότεναμ, αυτόν τον αριθμό διάλεξε!

Ο Μάρκος Σενέσι είναι και επίσημα παίκτης της Τότεναμ, με τον σύλλογο του Λονδίνου να τον ανακοινώνει. Ο Αργεντίνος σέντερ μπακ διάλεξε και τον αριθμό του, ενόψει της νέας σεζόν. Τα «σπιρούνια» ολοκλήρωσαν ακόμη μια σημαντική μεταγραφή, μετά απ’ αυτήν του Άντι Ρόμπερτσον!

Η Τότεναμ ολοκλήρωσε ακόμη μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς μετά την ανακοίνωση του Άντι Ρόμπερτσον, έκανε δικό της και τον Μάρκος Σενέσι. Ο Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός άφησε την Μπόρνμουθ για λογαριασμό των «σπιρουνιών», τα οποία ετοιμάζονται… καλύτερα για τη νέα σεζόν, παίρνοντας το μάθημα της προηγούμενης, όπου «φλέρταραν» με τον υποβιβασμό.

Ο Σενέσι θα αγωνίζεται με τον αριθμό 5 τη νέα σεζόν. Η Τότεναμ τον ήθελε εδώ και καιρό, ο παίκτης θα έμενε ελεύθερος από την Μπόρνμουθ και πλέον θα αγωνίζεται με τη φανέλα των «σπιρουνιών».

england365.gr