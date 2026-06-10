Το στατιστικό που βλέπει η Βραζιλία και γελά - Ποιος όμιλος έχει βγάλει τους περισσότερους νικητές Μουντιάλ

Η Βραζιλία προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026, προσπαθώντας να κατακτήσει το έκτο αστέρι της, με την... τύχη να είναι στο πλευρό της.

Η Βραζιλία βρίσκεται στις ΗΠΑ εν όψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπου θα βρεθεί στον τρίτο όμιλο μαζί με τις Αϊτή, Σκωτία και Μαρόκο, με τον Κάρλο Αντσελότι να πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος για την κλήρωση της «σελεσάο» και όχι λόγω των αντιπάλων.

Συγκεκριμένα, η χώρα της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται στον όμιλο, τον τρίτο, που έχει βγάλει τους περισσότερους πρωταθλητές κόσμου, από τότε που η FIFA άλλαξε το φορμάτ και υπάρχει μονάχα μια φάση ομίλων, δηλαδή από το τουρνουά του 1986 και έπειτα.

Αναλυτικότερα, ο C ή ο τρίτος όμιλος έχει παράξει τους τέσσερις από τους 10 νικητές των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με την Γαλλία να το κατακτά το 1998 και το 2018 όντας στον τρίτο όμιλο της τότε διοργάνωσης, ενώ η Βραζιλία και η Αργεντινή είναι οι άλλες δύο ομάδες που έχουν σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο το 2002 και το 2022.

Από εκεί και έπειτα, η ομάδα του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986 ήταν στον πρώτο όμιλο, μαζί με τις Νότια Κορέα, Ιταλία και Βουλγαρία, ενώ το 1990, η Δυτική Γερμανία ήταν στο τέταρτο γκρουπ μαζί με Γιουγκοσλαβία, Κολομβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το 1994, ξανά στις ΗΠΑ, η Βραζιλία ήταν στο δεύτερο γκρουπ, πριν κατακτήσει το Μουντιάλ στον τελικό απέναντι στην Ιταλία. Το 2006 ήταν η σειρά της Ιταλίας να σηκώσει το τέταρτο της τίτλο, όντας στον πέμπτο όμιλο στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Τέλος, το 2010 και το 2014, Ισπανία και Γερμανία ήταν στον όγδοο και έβδομο όμιλο αντίστοιχα πριν γίνουν πρωταθλήτριες κόσμου.

athletiko.gr