ΦΩΤΟΣ: Τρέλα στην Allwyn Arena με τον κόσμο της ΑΕΚ!

Μοναδική η στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ, με χιλιάδες φιλάθλους να βρίσκονται στην Allwyn Arena για την τελευταία προπόνηση της ομάδας ενόψει του αυριανού (19/4, 18:00) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Σούπερ Λιγκ και με ενδεχόμενη νίκη, θα πάει τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ στο +8 ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό.



















