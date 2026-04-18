ΦΩΤΟΣ: Τρέλα στην Allwyn Arena με τον κόσμο της ΑΕΚ!
Δείτε φωτογραφίες από την Νέα Φιλαδέλφεια
Μοναδική η στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ, με χιλιάδες φιλάθλους να βρίσκονται στην Allwyn Arena για την τελευταία προπόνηση της ομάδας ενόψει του αυριανού (19/4, 18:00) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Σούπερ Λιγκ και με ενδεχόμενη νίκη, θα πάει τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ στο +8 ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό.
👏 Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ (και) για την προπόνηση!
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 18, 2026