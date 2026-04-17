Πατέ Σις: «Λάτρεψα τους οπαδούς της ΑΕΚ»

Ο Πάτε Σις εξέφρασε τη χαρά του για την πρόκριση της Ράγιο στα ημιτελικά του Conference League, αλλά υποκλίθηκε στον κόσμο της ΑΕΚ.

Η Allwyn Arena έμοιαζε χθες με καζάνι που βράζει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ακόμα κι όταν φάνηκε ότι η πρόκριση χάνεται. Ο Πατέ Σις στάθηκε με δηλώσεις του στη σημασία της πρόκρισης, στο πόσο υπέφερε η ομάδα του, ενώ έβγαλε το καπέλο στους οπαδούς της Ένωσης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι η πρώτη φορά. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος. Ειλικρινά ήξερα ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί επειδή ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Είναι πολύ καλοί. Υποφέραμε, αλλά καταφέραμε να προκριθούμε. Η πρόκριση είναι σίγουρα γλυκιά. Είναι μια ήττα, και δεν μου αρέσει να χάνω έτσι. Λάτρεψα τους οπαδούς της ΑΕΚ. Τραγουδούσαν από το 1ο λεπτό μέχρι το τέλος», δήλωσε ο Σενεγαλέζος αμυντικός της Ράγιο.

