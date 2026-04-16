ΠΑΟΚ: Σχέδιο… Νέα Φιλαδέλφεια και επιστροφή στις νίκες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Με φόντο ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της σεζόν, ο ΠΑΟΚ κορυφώνει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επιστρέφει σε μια έδρα όπου έχει ήδη αποδείξει φέτος ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος: επιστροφή στις νίκες και επαναφορά στη μάχη της κορυφής. Το πρόσφατο αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει αυτή τη φορά να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα, κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή. Η δεξιά πλευρά της επίθεσης αποτελεί «πονοκέφαλο», με τον τραυματισμό του Ντεσπόντοφ να περιορίζει τις επιλογές, ενώ και η κατάσταση του Ζίβκοβιτς παραμένει ερωτηματικό, παρά τα πρώτα θετικά σημάδια επιστροφής του σε μέρος των προπονήσεων.

Την ίδια ώρα, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι συνεχίζουν σε ατομικούς ρυθμούς, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τις λύσεις στο ροτέισον, αναγκάζοντας τον Ρουμάνο τεχνικό να αναζητήσει εναλλακτικά πλάνα. Δεν αποκλείεται να δούμε εσωτερικές μετακινήσεις ή προσαρμογές στο σχήμα, με στόχο την ισορροπία και τη συνοχή απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο.

Παρά τις δυσκολίες, στον ΠΑΟΚ υπάρχει πίστη πως η ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. Η διακοπή για το Πάσχα βοήθησε στην αποφόρτιση, ενώ το τεχνικό επιτελείο έχει δουλέψει τόσο στο τακτικό κομμάτι όσο και στη διαχείριση της έντασης.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματθαίου: «Δεν είναι όλα μαύρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Σήμερα στις 17:00 ξηλώνεται το «σύστημα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Εμπαπέ έχει να σκοράρει σε ημιτελικό Champions League από τα… 19 του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ/Επενδυτής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ψηλά στη λίστα ο Σα Πίντο

Ελλάδα

|

Category image

Έξαλλος ο Πέρεθ μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία ισοπαλία με δύο ερμηνείες - Μέσα σε λίγες μέρες παίζει τους κόπους μιας χρονιάς!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο: Με πίστη, μνήμες '77 και καυτή Allwyn Arena για το θαύμα της ανατροπής!

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Σχέδιο… Νέα Φιλαδέλφεια και επιστροφή στις νίκες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Κλειδώνει» πρωτιά σήμερα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κυριακίδης όπως... Φαμπιάνο: Η στιγμή που μεταμορφώθηκε σε ήρωα τίτλου!

Απόψεις

|

Category image

Ευρωλίγκα: Κομβικά παιχνίδια σε Λιόν και Μαδρίτη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Europa League: Το προβάδισμα και οι ανοιχτοί λογαριασμοί σε Αγγλία και Ισπανία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το αθλητικο΄πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Ματσάρα με θρίλερ στο φινάλε, τέζαρε τη Ρεάλ και πάει ημιτελικά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη