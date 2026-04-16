ΠΑΟΚ: Σχέδιο… Νέα Φιλαδέλφεια και επιστροφή στις νίκες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Με φόντο ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της σεζόν, ο ΠΑΟΚ κορυφώνει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επιστρέφει σε μια έδρα όπου έχει ήδη αποδείξει φέτος ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος: επιστροφή στις νίκες και επαναφορά στη μάχη της κορυφής. Το πρόσφατο αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει αυτή τη φορά να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα, κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή. Η δεξιά πλευρά της επίθεσης αποτελεί «πονοκέφαλο», με τον τραυματισμό του Ντεσπόντοφ να περιορίζει τις επιλογές, ενώ και η κατάσταση του Ζίβκοβιτς παραμένει ερωτηματικό, παρά τα πρώτα θετικά σημάδια επιστροφής του σε μέρος των προπονήσεων.

Την ίδια ώρα, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι συνεχίζουν σε ατομικούς ρυθμούς, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τις λύσεις στο ροτέισον, αναγκάζοντας τον Ρουμάνο τεχνικό να αναζητήσει εναλλακτικά πλάνα. Δεν αποκλείεται να δούμε εσωτερικές μετακινήσεις ή προσαρμογές στο σχήμα, με στόχο την ισορροπία και τη συνοχή απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο.

Παρά τις δυσκολίες, στον ΠΑΟΚ υπάρχει πίστη πως η ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. Η διακοπή για το Πάσχα βοήθησε στην αποφόρτιση, ενώ το τεχνικό επιτελείο έχει δουλέψει τόσο στο τακτικό κομμάτι όσο και στη διαχείριση της έντασης.

