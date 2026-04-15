Σηκώνει χέρι για να δηλώσει «παρών» ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Οι ποδοσφαριστές του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει για τα καλά από χθες - μετά το διήμερο ρεπό λόγω Πάσχα - στα... βάσανα της προετοιμασίας ενόψει της κρίσιμης κυριακάτικης αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου ντέρμπι αναμένεται να καθορίσει πολλά σε σχέση με τη μάχη για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, και άπαντες προσπαθούν να συγκεντρωθούν αποκλειστικά σε αυτό.

Οι προπονήσεις συνεχίστηκαν σήμερα το πρωί, και μάλιστα με ευχάριστα νέα καθώς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησε μέρος της προπόνησης, πριν συνεχίσει το ατομικό του πρόγραμμα. Όλα αυτά, για πρώτη φορά μετά την 7η Μαρτίου. Ο Σέρβος αρχηγός του Δικεφάλου ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα από έναν αναπάντεχο τραυματισμό στη γάμπα, μένοντας τελικά εκτός δράσης για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο υπολόγιζε. Το γεγονός ότι άφησε πίσω τις εντατικές θεραπείες και ακολουθεί πρόγραμμα με την ομάδα, αποτελεί μια αχτίδα φωτός και αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την επιστροφή του στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, περισσότερο με φόντο τον τελικό κυπέλλου της 25ης Απριλίου.

Ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο για ακόμα μια ημέρα ακολούθησαν και οι Κένι- Μεϊτέ, με τον Ντεσπόντοφ να υποβάλλεται σε θεραπεία.Η επίσημη ενημέρωση του Δικεφάλου:

«Ένα ακόμα γεμάτο πρωινό στη Νέα Μεσημβρία, ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, στη συνέχεια είχαμε άσκηση με καταστάσεις 3 Vs 2 και στο φινάλε δουλειά στο τακτικό κομμάτι.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ έκαναν ατομικό στο γήπεδο. Τέλος ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (16.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».

