Μονό διπλό για διπλό λόγο

Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να κρατηθεί σε θέση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και ο δεύτερος για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες υπάρχουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, νοουμένου πως θα ηττηθεί η Ομόνοια και θα κατεβεί η διαφορά στους εφτά βαθμούς. Παρ' όλα αυτά βλέπει το ρεαλιστικό σενάριο και αυτό λέει πως προέχει η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και με απόδραση από τη Λευκωσία θα κάνει ακόμη ένα βήμα και θα αποκτήσει και άλλη αυτοπεποίθηση. Δοκιμάζεται το αήττητο σερί 14 αγωνιστικών (δέκα νίκες, τέσσερις ισοπαλίες) απέναντι στην ομάδα με την οποία σε δέκα μέρες (22/04) στη Λεμεσό θα δώσει την πρώτη μάχη για την ημιτελική σειρά του κυπέλλου. Δεν θα είναι εύκολη η αποστολή της ομάδας του Λοσάδα, ωστόσο έδειξε πως, με τον Αργεντινό τεχνικό στον πάγκο, μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο σε οποιαδήποτε έδρα. Στην 4η του επίσκεψη στο ΓΣΠ ελπίζει να γευτεί το πρώτο διπλό μιας και έχασε μία φορά (από ΑΠΟΕΛ) και έφερε ισοπαλίες με Ολυμπιακό και Ομόνοια. Η επάνοδος του Κβίντα είναι σημαντική, αν και ο Μαλεκκίδης που τον αντικατέστησε στο κέντρο της άμυνας δεν τα πήγε άσχημα. Πιο έτοιμος θα είναι και ο Βούρος και έτσι αυξάνονται οι επιλογές στα μετόπισθεν.