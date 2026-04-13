Ηλιόπουλος: «Χρόνια πολλά ΑΕΚάρα, για πολλούς αιώνες»

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 102 χρόνων ιστορίας της AEK έστειλε ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, τονίζοντας τις αξίες και το όραμα που συνοδεύουν τον σύλλογο.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης στάθηκε στην ιστορική καταγωγή του συλλόγου, υπογραμμίζοντας πως «γεννήθηκε από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αξίες που πρεσβεύει, όπως η αντοχή, η πίστη, η επιμονή και η αλληλεγγύη.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στον ρόλο του αθλητισμού ως μέσο διαμόρφωσης χαρακτήρα, σημειώνοντας πως το «ευ αγωνίζεσθαι» αποτελεί την ουσία, ενώ στάθηκε και στη σημασία της νέας γενιάς, εκφράζοντας το όραμά του για μια ΑΕΚ που θα εμπνέει τα νέα παιδιά.

Κλείνοντας, ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για τη μεγάλη ημέρα, τονίζοντας: «Χρόνια πολλά ΑΕΚάρα… για πολλούς αιώνες».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Σαν σήμερα γεννήθηκε η ΑΕΚ μας από Πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας που έχασαν ξαφνικά τα πάντα αλλά κράτησαν το Ψυχικό τους Σθένος. Η ΑΕΚ αντιπροσωπεύει την Αντοχή, την Πίστη, την Επιμονή, την Αλληλεγγύη και το Ήθος.

Όλοι εμείς κουβαλάμε την Ένδοξη Ιστορία της και τις Αξίες μας με Ευθύνη. Για αυτό εμείς αγωνιζόμαστε με Ψυχή και Αξιοπρέπεια.

Δεν έχει σημασία μόνο να κερδίζεις, αλλά πώς Κερδίζεις. Το να σέβεσαι τον αντίπαλο είναι δείγμα Δύναμης και όχι αδυναμίας.

Ο Αθλητισμός είναι μάθημα Ζωής για την Ψυχή και το Μυαλό, για αυτό και ταυτίζεται με το "Ευ Αγωνίζεσθαι" που είναι η Ουσία του Αθλητισμού. Η Αυτογνωσία σε κάνει Μαχητή με Σεβασμό και Αξιοπρέπεια. Σε μαθαίνει να διεκδικείς και πώς να γίνεσαι "Κατακτητής".

Όλα τα νέα παιδιά οφείλουν σεβασμό στους Γονείς και στα Ιερά τους Σύμβολα, αλλά και οι Γονείς οφείλουν σεβασμό στα παιδιά προσφέροντας τη δυνατότητα και την έμπνευση να ασχοληθούν με χόμπι και Αθλητισμό και αυτό καθιστά τους Γονείς καταλυτικό παράγοντα.

Οραματίζομαι τη νέα σελίδα που γράφει η ΑΕΚ που την αφιερώνει στη Νεολαία, με Πάθος και Αγάπη σε αυτό που κάνουμε για το Ποδόσφαιρο αλλά και για όλο τον Αθλητισμό...

Δημιουργούμε Όραμα σε ένα Περιβάλλον Αξιοπρέπειας, Καθαρότητας και Ευ Αγωνίζεσθαι.

Γι' αυτό δικό μου Όραμα είναι η πλειοψηφία των νέων παιδιών που πλησιάζουν την εφηβεία στις επόμενες δεκαετίες να υποστηρίζει την ΑΕΚ σε αυτόν τον δρόμο που μόλις ανοίξαμε.

Και εγώ μαζί με όλη την ΑΕΚ της οποίας κρατώ τα ηνία θα προσπαθώ να δίνω Έμπνευση για "Όνειρα" και "Όραμα" στα νέα παιδιά με Πάθος, Αγάπη για Στόχους στη Ζωή τους που θα τους κάνουν Νικητές στη Ζωή και Άξιους Ανθρώπους...

Πάντα Πρωταγωνιστές με Μαχητικότητά, με Έμπνευση, αντλώντας Κυριαρχία από το Βυζαντινό Δικέφαλο Αετό...

Τίποτα δεν είναι Τυχαίο αλλά μην αφήνεις τίποτα στην Τύχη.

Χρόνια Πολλά ΑΕΚΑΡΑ... για πολλούς αιώνες...».