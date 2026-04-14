ΑΕΚ: Τρεις υποψήφιοι για μια θέση στη ρεβάνς με Ράγιο Βαγεκάνο

ΑΕΚ: Τρεις υποψήφιοι για μια θέση στη ρεβάνς με Ράγιο Βαγεκάνο

Το βασικό δίλημμα του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει του επαναληπτικού της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο την Πέμπτη.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με την Ράγιο Βαγεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League, την Πέμπτη στην Allwyn Arena (22:00). Μια προετοιμασία που συνεχίζεται αδιάκοπα από το Μεγάλο Σάββατο, καθώς η πίστη στις τάξεις της ομάδας είναι διάχυτη πως το «βαρύ» 3-0 του πρώτου αγώνα μπορεί να ανατραπεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα τελευταία του πλάνα για τον επαναληπτικό έχοντας δύο δεδομένες απουσίες, του τραυματία Μάνταλου και του τιμωρημένου Γιόβιτς. Ο Μαρίν, αντίθετα, αναμένεται να αγωνιστεί από την αρχή, καθώς δείχνει καλά στις προπονήσεις και όλα συνηγορούν πως θα επανέλθει το «κλασικό» δίδυμο στον άξονα με τον Πινέδα.Το βασικό δίλημμα του Σέρβου τεχνικού είναι ποιος θα αντικαταστήσει τον συμπατριώτη του φορ. Ο Βάργκα θα είναι σίγουρα στην κορυφή της επίθεσης, αλλά μένει να φανεί αν θα παίξει με δύο φορ ή με ένα διαφορετικό σχήμα. Στην πρώτη περίπτωση, ο Ζίνι θα μπει στην ενδεκάδα δίνοντας έναν επιθετικό τόνο που θέλει από το ξεκίνημα της ρεβάνς η ΑΕΚ, ωστόσο δεν θα υπάρχει άλλος διαθέσιμος φορ για να έρθει από τον πάγκο σε ένα ματς που μπορεί να διαρκέσει και… 120 λεπτά.

Το δεύτερο σενάριο, είναι να παίξει κάποιος μεσοεπιθετικός πίσω από τον Βάργκα. Σε αυτή την περίπτωση, οι Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν τη θέση. Το πιθανότερο είναι αμφότεροι να είναι στο βασικό σχήμα και απλώς ένας εκ των δύο να πάει στα άκρα και ένας πίσω από τον φορ. Για την άλλη θέση στα «φτερά» ερίζουν οι Κουτέσα και Ελίασον.

Στην άμυνα δεν αναμένονται εκπλήξεις, καθώς το μόνο ερωτηματικά είναι αν θα προτιμηθεί ο Πένραϊς ή ο Πήλιος, με τον Σκωτσέζο να έχει καλές πιθανότητες να ξεκινήσει.

Στο μεταξύ, ελάχιστα εισιτήρια, τα πολύ ακριβά, έχουν απομείνει για να γίνει sold out και το βέβαιο είναι πως η Allwyn Arena θα είναι κατάμεστη για να ενισχύσει την προσπάθεια της ΑΕΚ να κάνει τη μεγάλη ανατροπή.

