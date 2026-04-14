Το πρόγραμμα της προτελευταίας αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο

Προτελευταία αγωνιστική στον πρώτο όμιλο του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας και με το δεδομένο πως έχουν κριθεί τα τρία εισιτήρια της ανόδου, απομένει πλέον να μάθουμε τον πρωταθλητή της φετινής περιόδου.

Η Αναγέννηση Δερύνειας που βρίσκεται στην κορυφή με 63 βαθμούς, είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς απέχει κατά πέντε βαθμούς από τη δεύτερη της κατάταξης ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Ανεβαίνει επίσης κατηγορία και ο τρίτος της κατάταξης Ερμής Αραδίππου που παράλληλα έχει προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 17.04.2026

16:30 Εθνικός Άσσιας - Ερμής Αραδίππου

Σάββατο, 18.04.2026 (16:30)

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Ασπίς Πύλας

ΑΕΝ - Αναγέννηση Δερύνειας

Κέδρος - ΑΕΠ Πολεμιδιών