Τα συμβόλαια του Big-4 της Super League που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι

Η αγωνιστική περίοδος 2025-2026 έχει μπει στην τελική ευθεία. Τα Play Off της Super League που θα κρίνουν τον τίτλο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά και ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προ των πυλών, όμως οι ομάδες οφείλουν να κοιτάξουν και το (άμεσο) μέλλον.

ΑΕΚ (60), ΠΑΟΚ (58), Ολυμπιακός (58) και Παναθηναϊκός (50) κοντράρονται στο μίνι πρωτάθλημα και, ενώ απομένουν πέντε αγωνιστικές, η Ένωση σκέφτεται και τον επαναληπτικό προημιτελικό του UEFA Conference League κόντρα στη Ράγιο, αν και η ήττα με 3-0 στο «Βαγέκας» κάνει πολύ δύσκολη τη ρεβάνς. Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» έχουν το βλέμμα τους και στον τελικό του Κυπέλλου, καθώς στις 25/4 θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η έκβαση της αναμέτρησης θα κρίνει και το πώς θα μοιραστούν τα εισιτήρια από τα Play Off 1-4, αλλά και το αν θα έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον τα Play Off 5-8. Η πέμπτη θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, εκτός κι αν ο ΟΦΗ κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, οπότε θα αποκτήσουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, οι σύλλογοι του λεγόμενου Big-4 καλούνται να σχεδιάσουν την επόμενη ημέρα. Συμβόλαια που ολοκληρώνονται, δανεισμοί που λήγουν, οψιόν και ρήτρες που πρέπει (;) να ενεργοποιηθούν. Κάθε ομάδα έχει τους δικούς της... «πονοκεφάλους». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ κάνει μία καταγραφή στη συνεισφορά των παικτών των τεσσάρων συλλόγων, όχι μόνο στη φετινή σεζόν, αλλά και στη συνολική παρουσία τους.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) παρουσιάζει τα συμβόλαια των ομάδων του Big-4 που ολοκληρώνονται το προσεχές καλοκαίρι:

ΑΕΚ ΣΕΖΟΝ 2025-2026 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ Βίντα (36) 19 1 1 1.424’ 122 10 6 Περέιρα (35) 17 2 1 834’ 46 2 1 Κάλενς (33) 0 0 0 0’ 36 2 0 Γιόνσον (33) 2 0 0 16’ 107 3 2 Ζοάο Μάριο (33) 26 2 2 1.340’ 26 2 2 Γκατσίνοβιτς (31) 29 2 1 1.298’ 127 19 8 Γκρούγιτς (29) 20 1 0 620’ 20 1 0 Κοσίδης (21) 2 0 0 88’ 2 0 0

ΠΑΟΚ ΣΕΖΟΝ 2025-2026 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ Λόβρεν (36) 17 0 1 1.477’ 26 0 1 Τάισον (38) 43 6 9 2.840’ 154 23 29 Οζντόεφ (33) 44 8 5 3.051’ 135 17 9 Μεϊτέ (32) 37 3 1 2.936’ 91 4 4 Κεντζιόρα (31) 36 0 0 3.166’ 135 4 2 Μπάμπα (31) 41 3 2 3.231’ 148 18 10 Γιακουμάκης (31) 34 15 2 2.051’ 34 15 2 Βολιάκο (27) 14 2 0 1.113’ 14 2 0 Σάστρε (28) 12 0 0 855’ 119 7 10 Ιβανούσετς (27) 29 2 4 1.047’ 29 2 4 Μπιάνκο (23) 20 2 0 1.001’ 20 2 0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΕΖΟΝ 2025-2026 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ Πασχαλάκης (36) 3 1g 2cs 270’ 78 71g 35cs Μπότης (22) 2 2g 1cs 1.080’ 2 2g 1cs Γκαρθία (35) 27 1 0 1.566’ 64 1 2 Ποντένσε (30) 30 2 8 1.968’ 145 30 35 Βέζο (31) 3 0 0 116’ 8 0 0 Καλογερόπουλος (21) 13 2 1 700’ 17 2 1

* Όπου "g" τα γκολ που έχει δεχθεί και "cs" (clean sheets) οι αγώνες που έχει κρατήσει απαραβίαστη την εστία του

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΕΖΟΝ 2025-2026 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ Λαφόν (27) 32 29g 12cs 2.865’ 32 29g 12cs Τζούρισιτς (34) 34 5 3 1.834’ 113 20 12 Σάντσες (28) 22 1 1 1.094’ 22 1 1 Τσάβες (30) 0 0 0 0’ 0 0 0 Ερνάντεθ (27) 11 2 0 816’ 11 2 0 Κώτσιρας (33) 27 0 1 1.733’ 156 0 10 Ζαρουρί (25) 42 8 4 2.386’ 42 8 4

