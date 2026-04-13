Τα συμβόλαια του Big-4 της Super League που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι

Η αγωνιστική περίοδος 2025-2026 έχει μπει στην τελική ευθεία. Τα Play Off της Super League που θα κρίνουν τον τίτλο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά και ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προ των πυλών, όμως οι ομάδες οφείλουν να κοιτάξουν και το (άμεσο) μέλλον.

ΑΕΚ (60), ΠΑΟΚ (58), Ολυμπιακός (58) και Παναθηναϊκός (50) κοντράρονται στο μίνι πρωτάθλημα και, ενώ απομένουν πέντε αγωνιστικές, η Ένωση σκέφτεται και τον επαναληπτικό προημιτελικό του UEFA Conference League κόντρα στη Ράγιο, αν και η ήττα με 3-0 στο «Βαγέκας» κάνει πολύ δύσκολη τη ρεβάνς. Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» έχουν το βλέμμα τους και στον τελικό του Κυπέλλου, καθώς στις 25/4 θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η έκβαση της αναμέτρησης θα κρίνει και το πώς θα μοιραστούν τα εισιτήρια από τα Play Off 1-4, αλλά και το αν θα έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον τα Play Off 5-8. Η πέμπτη θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, εκτός κι αν ο ΟΦΗ κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, οπότε θα αποκτήσουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, οι σύλλογοι του λεγόμενου Big-4 καλούνται να σχεδιάσουν την επόμενη ημέρα. Συμβόλαια που ολοκληρώνονται, δανεισμοί που λήγουν, οψιόν και ρήτρες που πρέπει (;) να ενεργοποιηθούν. Κάθε ομάδα έχει τους δικούς της... «πονοκεφάλους». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ κάνει μία καταγραφή στη συνεισφορά των παικτών των τεσσάρων συλλόγων, όχι μόνο στη φετινή σεζόν, αλλά και στη συνολική παρουσία τους.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) παρουσιάζει τα συμβόλαια των ομάδων του Big-4 που ολοκληρώνονται το προσεχές καλοκαίρι:

 

ΑΕΚ                   ΣΕΖΟΝ 2025-2026                  ΣΥΝΟΛΙΚΑ

                  ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΧΡΟΝΟΣ       ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ

Βίντα (36)          19      1    1   1.424’         122    10    6

Περέιρα (35)        17      2    1     834’          46     2    1

Κάλενς (33)          0      0    0       0’          36     2    0

Γιόνσον (33)         2      0    0      16’         107     3    2

Ζοάο Μάριο (33)     26      2    2   1.340’          26     2    2

Γκατσίνοβιτς (31)   29      2    1   1.298’         127    19    8

Γκρούγιτς (29)      20      1    0     620’          20     1    0

Κοσίδης (21)         2      0    0      88’           2     0    0

 

 

 

ΠΑΟΚ                  ΣΕΖΟΝ 2025-2026                  ΣΥΝΟΛΙΚΑ

                  ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΧΡΟΝΟΣ       ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ

Λόβρεν (36)         17      0    1   1.477’          26     0    1

Τάισον (38)         43      6    9   2.840’         154    23   29

Οζντόεφ (33)        44      8    5   3.051’         135    17    9

Μεϊτέ (32)          37      3    1   2.936’          91     4    4

Κεντζιόρα (31)      36      0    0   3.166’         135     4    2

Μπάμπα (31)         41      3    2   3.231’         148    18   10

Γιακουμάκης (31)    34     15    2   2.051’          34    15    2

Βολιάκο (27)        14      2    0   1.113’          14     2    0

Σάστρε (28)         12      0    0     855’         119     7   10

Ιβανούσετς (27)     29      2    4   1.047’          29     2    4

Μπιάνκο (23)        20      2    0   1.001’          20     2    0

 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            ΣΕΖΟΝ 2025-2026                  ΣΥΝΟΛΙΚΑ

                  ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΧΡΟΝΟΣ       ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ

Πασχαλάκης (36)      3     1g    2cs   270’          78    71g  35cs

Μπότης (22)          2     2g    1cs 1.080’           2    2g    1cs

Γκαρθία (35)        27      1    0   1.566’          64     1    2 

Ποντένσε (30)       30      2    8   1.968’         145    30   35

Βέζο (31)            3      0    0     116’           8     0    0

Καλογερόπουλος (21) 13      2    1     700’          17     2    1

 

 

* Όπου "g" τα γκολ που έχει δεχθεί και "cs" (clean sheets) οι αγώνες που έχει κρατήσει απαραβίαστη την εστία του

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ          ΣΕΖΟΝ 2025-2026                  ΣΥΝΟΛΙΚΑ

                  ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ ΧΡΟΝΟΣ       ΣΥΜΜΕΤ. ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ

Λαφόν (27)          32     29g  12cs 2.865’          32    29g  12cs

Τζούρισιτς (34)     34      5    3   1.834’         113    20    12

Σάντσες (28)        22      1    1   1.094’          22     1     1

Τσάβες (30)          0      0    0       0’           0     0     0

Ερνάντεθ (27)       11      2    0     816’          11     2     0

Κώτσιρας (33)       27      0    1   1.733’         156     0    10

Ζαρουρί (25)        42      8    4   2.386’          42     8     4

 

 

*Όπου "g" τα γκολ που έχει δεχθεί και "cs" (clean sheets) οι αγώνες που έχει κρατήσει απαραβίαστη την εστία του 

 

 

