Σόμποσλαϊ: «Όλο το Άνφιλντ κόντρα στην Παρί, θα τ’ αλλάξουμε όλα»!

Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ έκανε έμμεσο κάλεσμα προς τον κόσμο της Λίβερπουλ να μετατρέψει σε… εφιάλτη την επίσκεψη της Παρί στο «Άνφιλντ» το βράδυ της Τρίτης και προανήγγειλε αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού των «κόκκινων» έπειτα απ’ όσα συνέβησαν στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα…

Ο «Σόμπο» έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου της Λίβερπουλ ενόψει της ρεβάνς των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, το βράδυ της Τρίτης στο Μέρσεϊσαϊντ και όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν θα είμαστε μονάχα οι 11 που θα ξεκινήσουμε και όσοι μπουν με αλλαγή στο ματς. Θα είναι όλο το Άνφιλντ κόντρα στην Παρί. Όλο το γήπεδο θα παίξει τον ρόλο του και ξέρουμε πολύ καλά τι μπορεί να κάνει η Λίβερπουλ με τον κόσμο στο πλευρό της».

Αναφορικά με το παιχνίδι και την λανθασμένη, εκ του αποτελέσματος, προσέγγιση του πρώτου αγώνα από τον Σλοτ, ο Ούγγρος χαφ απάντησε: «Θα είναι τελείως διαφορετικό ματς, θα κάνουμε πολύ διαφορετικά πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο.

Είδαμε τι μπορούν να κάνουν στο πρώτο ματς και τώρα θα πάμε όλα για όλα! Συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμάς αυτή η ρεβάνς…».

england365.gr