Σόμποσλαϊ: «Όλο το Άνφιλντ κόντρα στην Παρί, θα τ’ αλλάξουμε όλα»!

Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ έκανε έμμεσο κάλεσμα προς τον κόσμο της Λίβερπουλ να μετατρέψει σε… εφιάλτη την επίσκεψη της Παρί στο «Άνφιλντ» το βράδυ της Τρίτης και προανήγγειλε αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού των «κόκκινων» έπειτα απ’ όσα συνέβησαν στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα…

Ο «Σόμπο» έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου της Λίβερπουλ ενόψει της ρεβάνς των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, το βράδυ της Τρίτης στο Μέρσεϊσαϊντ και όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν θα είμαστε μονάχα οι 11 που θα ξεκινήσουμε και όσοι μπουν με αλλαγή στο ματς. Θα είναι όλο το Άνφιλντ κόντρα στην Παρί. Όλο το γήπεδο θα παίξει τον ρόλο του και ξέρουμε πολύ καλά τι μπορεί να κάνει η Λίβερπουλ με τον κόσμο στο πλευρό της».

Αναφορικά με το παιχνίδι και την λανθασμένη, εκ του αποτελέσματος, προσέγγιση του πρώτου αγώνα από τον Σλοτ, ο Ούγγρος χαφ απάντησε: «Θα είναι τελείως διαφορετικό ματς, θα κάνουμε πολύ διαφορετικά πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο.

Είδαμε τι μπορούν να κάνουν στο πρώτο ματς και τώρα θα πάμε όλα για όλα! Συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμάς αυτή η ρεβάνς…».

Το πρόγραμμα της προτελευταίας αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μονό διπλό για διπλό λόγο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σόμποσλαϊ: «Όλο το Άνφιλντ κόντρα στην Παρί, θα τ’ αλλάξουμε όλα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανανέωσε με Μπετινέλι η Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βαθμολογικά δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

EuroLeague: «Κλειδώνει» η διατήρηση των 20 ομάδων στη σημερινή συνεδρίαση

EUROLEAGUE

|

Category image

«Η Ρεάλ ετοιμάζει πρόταση 35 εκατ. ευρώ για Καρέτσα - Στο παιχνίδι Μπάγερν και Ντόρτμουντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόκληση για μεγαλύτερες βλέψεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Γιάννης: «Η γυναίκα μου θα αποφασίσει αν θα μείνω στους Μπακς, κάνω ό,τι λέει»

NBA

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων σε Αλφαμέγα, ΓΣΠ & ΑΕΚ Αρένα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μολδαβία – Κύπρος σήμερα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μπλέξιμο για Γιάνσον - Επιτέθηκε λεκτικά σε διαιτητές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γίνεται ιδιοκτήτης ομάδας ο Τζον Τέρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκινά στην Αργεντινή η νέα δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα διαμαρτυρήθηκε στην UEFA για τον αγωνιστικό χώρο πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη