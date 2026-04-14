Ανανέωσε με Μπετινέλι η Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι τα βρήκε σε όλα με τον Μάρκους Μπετινέλι και ανακοίνωσε τη μονοετή επέκταση του συμβολαίου των δύο πλευρών, με ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο Άγγλος γκολκίπερ εντάχθηκε στο ρόστερ των «πολιτών» το περασμένο καλοκαίρι, ερχόμενος από την Τσέλσι, και είναι η τρίτη επιλογή του Πεπ Γουαρντιόλα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, πίσω από τους Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και Τζέιμς Τράφορντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπετινέλι απέρριψε τις προτάσεις που είχε από ιταλικές ομάδες για να επιστρέψει στη Serie A, επιλέγοντας να συνεχίσει την καριέρα του επί αγγλικού εδάφους, μετά τις Φούλαμ και Μίντλεσμπρο.

«Είναι μεγάλο προνόμιο για εμένα που θα παραμείνω στη Σίτι και τιμή που συνεχίζει το τεχνικό επιτελείο να με εμπιστεύεται», τόνισε ο 33χρονος τερματοφύλακας.

