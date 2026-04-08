«Κόλλησε» στην γραφειοκρατία

Παίρνει σάρκα και οστά το όνειρο του κάθε ΑΠΟΕΛίστα.

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος παραχώρησε δηλώσεις νωρίτερα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ιδιόκτητο γήπεδο, η ανέγερση του οποίου βρίσκεται στα σκαριά, καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας -μέσω ειδικής επιτροπής- προχώρησε τις διαδικασίες, οι οποίες όμως «κόλλησαν» στην γραφειοκρατία.

Το σχετικό απόσπασμα: «Είναι ένα ανεξάρτητο πρότζεκτ. Έχει δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία με τους δικούς της διευθυντές και διοίκηση που παίρνουν τις αποφάσεις. Ο Άγις Μεταξάς είναι επικεφαλής αυτής τη διοίκησης. Η οικογένεια θέλει να κάνει αυτό που ήθελε και ο Ντίνος Ιορδάνους. Έδωσε ένα σημαντικό ποσό. Αυτό που υπάρχει είναι η καθυστέρηση με την γραφειοκρατία μεταξύ ΚΟΠ και Υπουργείων Εσωτερικών και Συγκοινωνιών. Θέλουμε να είναι ανεξάρτητες οι επιτροπές κάθε έργου».