Ντε Μπρόινε: «Δεν αγαπώ το ποδόσφαιρο όπως παλιά, μετά από τόσα χρόνια χάνεις το ενδιαφέρον»

Για το πώς ζει το ποδόσφαιρο πλέον και για τις σκέψεις που έχει όσον αφορά την απόσυρσή του μίλησε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Ιταλία για λογαριασμό της Νάπολι, με την οποία μετράει τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 15 συμμετοχές σε Serie A και Champions League, έχοντας σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του μετά τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Βέλγος σούπερ σταρ, έκανε λόγο πως πλέον δεν αγαπά το ποδόσφαιρο όπως παλιά εκτιμώντας ότι είναι κάτι φυσιολογικό μετά από όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους.

«Δεν αγαπώ πια το ποδόσφαιρο όπως παλιά. Υποθέτω ότι είναι φυσιολογικό μετά από 30 χρόνια. Χάνεις το ενδιαφέρον όπως σε κάθε δουλειά», ενώ σε ερώτηση για το πότε θα κρεμάσει τα παπούτσια του, απάντησε:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Στην αρχή δεν θα κάνω τίποτα, γιατί θέλω να απολαύσω την οικογένειά μου, που έχει θυσιάσει τόσα πολλά για μένα. Μετά από αυτό, θα πρέπει να βρω κάτι να κάνω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντε Μπρόινε.

