ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: Με Νταβίντ Λουίζ το... Μουντιάλ σκακιού στην Πάφο
Ο αστέρας της παφιακής ομάδας έδωσε το «παρών» κάνοντας την πρώτη κίνηση στον προηγμιτελικό αγώνα
Το παγκόσμιο τουρνουά σκακιού διεξέγεται αυτή την περιόδο στην Πάφο και το Caps St Georges Hotel & Resort.
Το παρών τις προηγούμενες ημέρες έδωσε και ο ποδοσφαιριστής της Πάφου, Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους διαγωνιζόμενους αλλά και να φωτογραφηθεί.
Μάλιστα, μιλώντας σε εκπροσώπους των ΜΜΕ αποκάλυψε ποιοι πρώην συμπαίκτες του έπαιζαν σκάκι ενώ ήταν αυτός που έκανε την πρώτη κίνηση στον προημιτελικό αγώνα.
Δείτε τα στιγμιότυπα:
🚨🇧🇷 Former Chelsea defender, David Luiz who now plays for Pafos FC in Cyprus made the ceremonial first move in Round 8 of the FIDE Chess Candidates Tournament 2026! pic.twitter.com/7xaU7uXWSd— All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) April 7, 2026
⚽ 🤝 ♟️— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 7, 2026
Happy to see football star David Luiz at the FIDE Candidates 2026! 🔥
David Luiz, player of Pafos FC and former player for the Brazil national team, Arsenal, Chelsea and PSG, UEFA Champions League winner, made the ceremonial first move in Round 8 of the FIDE Candidates… pic.twitter.com/d0AS2YCT0m
Do footballers play chess? ♟⚽️— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 8, 2026
We asked 🇧🇷 David Luiz—player of Pafos FC and former player for the Brazil national team, Arsenal, Chelsea and PSG, UEFA Champions League winner—and his answer might surprise you 👀
Did you expect these top football players to be chess fans too?… pic.twitter.com/3iWd9Bd1B4