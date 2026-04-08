Είναι για... Όσκαρ τέτοια γκίνια

Η «κατάρα» που κατατρέχει φέτος την ΑΕΚ με τους σοβαρούς τραυματισμούς δεν έχει προηγούμενο. Άνετα η ομάδα της Λάρνακας διεκδικεί το Όσκαρ ατυχίας. Βέβαια, οι συχνοί μυϊκοί τραυματισμοί δεν είναι μόνο ατυχία, εξού και στην ΑΕΚ καλά κάνουν να ψάξουν σοβαρά το θέμα, διότι αυτά τα περιστατικά εμφανίζονται από το ξεκίνημα της περιόδου και τελειωμό δεν έχουν... Η ΑΕΚ έχασε κατά καιρούς πολύ σημαντικούς παίκτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω μυϊκών τραυματισμών. Και αυτό κόστισε στην ομάδα. Ο Σαμπορίτ γίνεται ο 4ος ποδοσφαιριστής που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Προηγήθηκαν οι σοβαροί τραυματισμοί των Τσακόν, Καμπρέρα και Αμίν. Οι τρεις τελευταίοι τέθηκαν νοκ άουτ μόλις το τελευταίο 20ήμερο.

O Σαμπορίτ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ενάμιση μήνα. Δηλαδή, τέλος η χρονιά για τον 34χρονο Ισπανό αμυντικό, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Νέο πλήγμα για την ΑΕΚ και νέος αγωνιστικός πονοκέφαλος για την τεχνική ηγεσία, σε μια εποχή που ο Σαμπορίτ είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ροθάδα και συμπεριλαμβανόταν στα βασικά του πλάνα, κυρίως στα παιχνίδια που η ομάδα έπαιζε με τρία στόπερ. Το ευτύχημα είναι ότι ο Εκπολό δεν έχει κάτι το σοβαρό και υπολογίζεται για τον αγώνα με την Ομόνοια.