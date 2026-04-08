Οι διαιτητές στα Χάποελ-Ολυμπιακός και Βαλένθια-Παναθηναϊκός
Για τις αναμετρήσεις που θα γίνουν τη Μεγάλη Πέμπτη για την 37η αγωνιστική
Η Ευρωλίγκα έκανε γνωστούς τους διαιτητές των αναμετρήσεων που θα γίνουν τη Μεγάλη Πέμπτη για την 37η αγωνιστική.
Στο παιχνίδι Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός, που θα γίνει στη Σόφια (19:30), διαιτητές θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).
Στο Βαλένθια-Παναθηναϊκός (21:45) ορίστηκαν οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).