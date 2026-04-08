Ό,τι πάει μέσα… γράφει (και) με Αντεμπάγιο

Ούτε ο Αντεμπάγιο διόρθωσε την κατάσταση στην Ένωση ο οποίος επέστρεψε τον Ιανουάριο όμως δεν έχει καμία σχέση με όσα παρουσίασε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ήταν τότε που οι πολύ καλές του εμφανίσεις είχαν βοηθήσει τους βυσσινί να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εμφανίσεις του Αντεμπάγιο αποτελεί και ερώτημα κατά πόσο θα μείνει στην Ένωση και τη νέα χρονιά. Υπενθυμίζουμε πως διατηρεί συμβόλαιο και την περίοδο 2026-27.

Φέτος, φαίνεται πώς η απραξία στον Βόλο του στοίχισε και μάλιστα πάρα πολύ. Για παράδειγμα στα δύο τελευταία παιχνίδια με Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό έκανε τραγικά λάθη.

Ο Νιγηριανός διεθνής τερματοφύλακας φέρει ευθύνη και για τα δύο γκολ. Ειδικά στα δύο πρώτα γκολ του Ολυμπιακού ισχύει το ότι πάει μέσα γράφει…