Δικαίωσε τις προσδοκίες ο Σιβιέρο

Λόγω της απουσίας του Αντερέγκεν, ο Βέσκο Μιχαΐλοβιτς προτίμησε τον Σιβέριο για αντικαταστάτη του στην κορυφή της επίθεσης στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, και ο Ισπανός τον δικαίωσε. Ο προπονητής του Εθνικού έβλεπε στις προπονήσεις ότι ήθελε πολύ να παίξει και του έδωσε την ευκαιρία. Η επιλογή του Σιβέριο βγήκε στο 100%.

Καθοριστικός για πρώτη φορά

Ο Χαβιέρ Σιβέριο αποκτήθηκε τον Γενάρη. Για πρώτη φορά ήταν καθοριστικός. Στο παιχνίδι με την Ανόρθωση έδωσε πολλές μάχες με τον Φουρτάδο ενώ ξεχώρισε η στιγμή που κέρδισε το πέναλτι και ο Γιούσης πέτυχε το γκολ που χάρισε το τρίποντο στον Εθνικό.

Δεν είναι μόνος ο Αντερέγκεν

Ο Μιχαΐλοβιτς πιστεύει στον Σιβέριο. Για αυτό και από την ημέρα που ανέλαβε τον Εθνικό του δίνει ευκαιρίες για να τον ανεβάσει. Ο Βέσκο θέλει να έχει και τους δύο ετοιμοπόλεμους. Τώρα ο Αντερέγκεν δεν είναι μόνος. Είναι και ο Σιβέριο που δηλώνει έτοιμος για να δώσει λύση ανά πάσα στιγμή.

Πολύ καλό το κλίμα

Η νίκη επί της Ανόρθωσης ανέβασε την ψυχολογία όλων στο Δασάκι. Το κλίμα είναι πολύ καλό και η πίστη για παραμονή μεγάλωσε ακόμη περισσότερο.