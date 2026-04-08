Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη

Ο Άρης σιγά-σιγά σκέφτεται τη νέα σεζόν μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ που ουσιαστικά του «σκότωσε» τα όποια όνειρα για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και δύο θέματα που θα απασχολήσουν στο επόμενο διάστημα, είναι αυτό του προπονητή και του Γρηγόρη Κάστανου. Δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» όσον αφορά τις δύο περιπτώσεις.

«Ο Λιάσος από την ημέρα που ήρθε, βελτίωσε πολλά πράγματα. Για παραμονή του δεν είναι κάτι που έχει ληφθεί απόφαση ακόμη» είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας Κώστας Παπαδόπουλος για τον Κύπριο τεχνικό. Όσο για τον Κύπριο μέσο, σχολίασε: «Έχει συμβόλαιο με την ομάδα του. Έχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Θα προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε».

Είναι δεδομένο πως θα υπάρχουν τομές στην ομάδα τη νέα σεζόν με στόχο την επιστροφή σε πρωταγωνιστική πορεία. Και ειδικά το ρόστερ θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό.