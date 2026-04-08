Προπονητής Τζουργκάρντεν: «Δεν νομίζω ότι θέλει να γυρίσει ο Σάβο»

Το προηγούμενο διάστημα, στην ΑΕΛ έκαναν σαφές πως θα κάνουν προσπάθεια να κρατήσει τον δανεικό απ΄την Τζουργκάρνεν, Ζακάρια Σάβο και την νέα σεζόν.

Προς αυτή την κατεύθυνση και οι δηλώσεις του προπονητή των Σουηδών, Jani Honkavaara ο οποίος τόνισε πως δεν περιμένει πως ο άσος της ΑΕΛ θα επιστρέψει το καλοκαίρι.

Διαβάστε όσα είπε:

«Το πλάνο είναι ο Kristian Lien να είναι το βασικό μας 9άρι και δεν νομίζω ότι ο Zakaria θέλει να επιστρέψει αν δεν είναι βασικός. Χαίρομαι για τον Zakaria. Έχω δει τα γκολ, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν έχω δει τους αγώνες. Ο Zakaria είναι παίκτης αντεπιθέσεων, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Το ποδόσφαιρο που παίζαμε πέρσι δεν ήταν το καλύτερο για εκείνον. Πρέπει να τρέχει πίσω από την αμυντική γραμμή και να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του. Χαίρομαι πολύ που του πηγαίνει καλά και θα δούμε αν θα επιστρέψει ή όχι. Αν είναι βασικός στην Κύπρο, τότε μάλλον η φιλοδοξία του είναι να παραμείνει εκεί. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη γι’ αυτό. Ελπίζω να συνεχίσει να σκοράρει και μετά θα δούμε ποια είναι η κατάσταση»