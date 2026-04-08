Η Γιουβέντους προσφέρει «χρυσό» συμβόλαιο στον Μπερνάρντο Σίλβα

Ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει αποφασίσει να αποχωρήσει ως ελεύθερος απ’ τη Μάντσεστερ Σίτι το προσεχές καλοκαίρι έπειτα από 9 χρόνια στο «Etihad» και η Γιουβέντους έχει κάνει μία τεράστια πρόταση στον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό.

Η Μπαρτσελόνα, η Γαλατασαράι και η «Γιούβε» έχουν δείξει ήδη πολύ έντονο ενδιαφέρον για να κάνουν δικό τους τον Μπερνάρντο Σίλβα κι όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η ιταλική ομάδα έχει ήδη μιλήσει με τον ατζέντη του παίκτη, Ζόρζε Μέντες.

Η πρόταση που έχει καταθέσει η Γιουβέντους αφορά τριετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος κι ετήσιες αποδοχές που θα φτάνουν έως και τα 8 εκατ. ευρώ, θέλοντας να δελεάσουν τον Πορτογάλο άσο, για να μετακομίσει στο Τορίνο.

