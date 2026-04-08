Μεγάλα διπλά για Μπάγερν και Άρσεναλ και προβάδισμα πρόκρισης

Οι Γερμανοί επικράτησαν με 2-1 και οι Άγγλοι με 1-0.

Σοβαρό προβάδισμα για την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Champions League απέκτησαν Μπάγερν και Άρσεναλ μετά τα «διπλά» σε «Σαντιάγο Μπερναμπέου» επί της Ρεάλ με 2-1 και στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας (1-0).

Οι Λουίς Ντίας και Χάρι Κέιν «χτύπησαν» σε καθοριστικά σημεία του πρώτου μεγάλου ντέρμπι των προημιτελικών (41' και 46'), βάζοντας την σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια Γερμανίας σε θέση... οδηγού μέσα στο σπίτι των «μερένχες». 

Το 14ο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ σε 10 αγώνες στην φετινή διοργάνωση και 69ο στο Champions League (απέχει δύο πλέον για να «πιάσει» τον Ραούλ Γκονζάλες στην 5η θέση του πίνακα των σκόρερ) διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και τα πάντα θα κριθούν στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου στην 15 Απριλίου.

«Χρυσή» αλλαγή για τον Μικέλ Αρτέρα αποδείχθηκε ο Κάιλ Χάβερτς, με τον Γερμανό διεθνή να μπαίνει στο 70' αντί του Όντεγκααρντ και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να σκοράρει το γκολ με το οποίο οι «κανονιέρηδες» έφυγαν με το μεγάλο «διπλό» από τη Λισαβόνα και μέσα στην έδρα τους σε 8 ημέρες θα έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα ημιτελικά. 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League έχουν ως εξής:

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2

(74' Μπαπέ - 41' Ντίας, 46' Κέιν)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία)  0-1

(90'+1 Χάβερτς)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)        8/4, 22:00

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 8/4, 22:00 

 
 
 
 
 
 

