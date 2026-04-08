Στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου και σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Στη Nationala Arena του Βουκουρεστίου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη (9/4) η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου - Την Παρασκευή (10/4) το τελευταίο αντίο των συγγενών.

Η οικογένεια Λουτσέσκου, το ρουμάνικο -και όχι μόνο- ποδόσφαιρο, πενθούν, μετά την απώλεια ενός θρυλικού προπονητή, του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο 80χρονος Ρουμάνος απεβίωσε χθες (7/4) στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ρουμανίας και σήμερα βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες για το τελευταίο αντίο.

Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη (9/4) στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου, ενώ μία μέρα αργότερα, θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

sdna.gr