Συμπληρώθηκε η τετράδα του κυπέλλου

Συμπληρώθηκε η τετράδα του Allwyn Κυπέλλου Α Κατηγορίας Γυναικών ‘«Ανδρέα Σταύρου» το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07/04/26). Μετά την πρόκριση της Lemesos Volleyball το περασμένο Σάββατο, τo εισιτήριο εξασφάλισαν επίσης οι Νέα Σαλαμίνα, η ΑΕΛ και η Ολυμπιάδα Νεάπολης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ανόρθωση - ΑΕΛ 3-2 σετ: 25-23, 15-25, 25-19, 17-25, 15-9 (πρώτος αγώνας 3-0 για την ΑΕΛ)

ΑΕΚ - Νέα Σαλαμίνα 1-3 σετ: 25-23, 19-25, 16-25, 22-25 (πρώτος αγώνας 3-2 για τη Σαλαμίνα).

Κούρης Ερήμης - Ολυμπιάδα Ν. 0-3 σετ: 11-25, 13-25, 8-25 (πρώτος αγώνας 3-0 για την Ολυμπιάδα).