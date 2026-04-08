Για ακόμη μία υπέρβαση

Ο δρόμος για την ΑΕΛ ώστε να φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλλου Coca-Cola δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Χρειάστηκε να αποκλείσει τον Άρη και την Ομόνοια και μάλιστα στο ΓΣΠ.

Και για να φτάσει στον τελικό, έχει ακόμη δύο βήματα. Το πρώτο είναι απόψε (19:00) στο «σπίτι» της απέναντι στην Πάφος FC, γνωρίζοντας πως θα πρέπει να κάνει υπέρβαση. Μπορεί ο αντίπαλος να μην είναι στα καλύτερά του, δεν παύει όμως να διαθέτει ρόστερ που τρομάζει. Από το σφύριγμα της λήξης απέναντι στην Ομόνοια στις 4 Φεβρουαρίου περίμεναν αυτό το ραντεβού όλοι στην ΑΕΛ και ελπίζουν να χαρούν ξανά.

Πρέπει το συγκρότημα του Μαρτίνς να κάνει το τέλειο ματς ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα για τη ρεβάνς. Φέτος, στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις η ΑΕΛ δέχθηκε ισάριθμες ήττες. Είχε όμως καλή παρουσία τόσο εκτός (1-0) όσο και εντός (0-1) και θα επιδιώξει αυτή τη φορά να έχει και την ουσία. Αξιοσημείωτο είναι πως στο στάδιο Αλφαμέγα η ΑΕΛ δεν κέρδισε ποτέ την Πάφο. Η τελευταία επικράτηση καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Τσίρειο με 4-0. Έκτοτε μετρά εννιά σερί ήττες.

Θα έχει έναν... έξτρα παίκτη μαζί της αφού ο κόσμος της ομάδας θα δώσει βροντερό «παρών». Μάλιστα, οι οργανωμένοι φρόντισαν να ντοπάρουν τους παίκτες το απόγευμα της Τρίτης καθώς βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση. Στο προπονητικό κέντρο ήταν και ο εκ των «αιμοδοτών» της ομάδας Άντριου Μπουτζίνσκι.

Ο Ούγκο Μαρτίνς δεν υπολογίζει μονάχα στον τιμωρημένο Ζόκε. Είναι απώλεια αλλά ο Πορτογάλος τεχνικός καλείται να βρει την ιδανική ενδεκάδα που θα φέρει το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ, εξέλιξη προκύπτει όσον αφορά τον Ούγκο Μαρτίνς. Η διοίκηση δείχνει πρόθεση να διατηρήσει τον Πορτογάλο στην τεχνική ηγεσία και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παρ' όλο που αυτό θα γίνει αυτόματα σε περίπτωση κατάκτησης του κυπέλλου. Αν όμως δεν γίνει αυτό, στην ΑΕΛ θέλουν να… προνοήσουν σε κάθε σενάριο. Έτσι άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας με την πλευρά του Πορτογάλου, ώστε να πορευτούν μαζί και τη νέα περίοδο. «Σίγουρα υπάρχει πρόθεση παραμονής. Να μην ξεχνάμε ότι δαπανήθηκε και ένα ποσό για να έρθει», ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου, Νικόλα Λεβέντη, σε ραδιοφωνικό σταθμό.

 

 

