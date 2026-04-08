Τέσσερα ματς και… συνεχίζουν φέτος οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο, με προβληματισμούς η Λίβερπουλ στο Παρίσι

Ξέρουν η μία την άλλη απ' την καλή και απ' την ανάποδη και τα λένε ξανά στους «8» του Champions League οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο. Έχει τον τίτλο του φαβορί η Παρί κόντρα στη Λίβερπουλ.

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00) παίζουν άλλο ένα από τα συνολικά έξι φετινά μεταξύ τους ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Πολύ σύντομα μετά τις συναντήσεις τους για το Κύπελλο Ισπανίας, θα δώσουν την πρώτη τους ευρωπαϊκή «μάχη» στο «Καμπ Νόου» για τους «8» του Champions League.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν πλέον τον αέρα του +7 στην κορυφή της βαθμολογίας της LaLiga, περνώντας από την έδρα των «ροχιμπλάνκος» το περασμένο Σάββατο (2-1), με τη Ρεάλ να πέφτει θύμα τεράστιας έκπληξης στη Μαγιόρκα με ήττα στις καθυστερήσεις.

Η Ατλέτικο αναδείχθηκε νικήτρια στην κόντρα με τους Καταλανούς για να προχωρήσει στο Κύπελλο, όμως η ομάδα του Φλικ αποδεικνύει την υπεροχή της στη LaLiga. Τώρα, στο Champions League, οι δύο πλευρές μπαίνουν σε νέα διαδικασία σκέψεων και πλάνων για το πώς θα κάνει ζημιά η μία στην άλλη.

Στο Παρίσι, η Λίβερπουλ επισκέπτεται την έδρα της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν (22:00), με το ζευγάρι αυτό να κλείνει ξανά ραντεβού στο ίδιο σημείο της διοργάνωσης όπου είχε συναντηθεί την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Εκείνος ο αποκλεισμός ίσως και να βοήθησε τους «κόκκινους» στη διαδρομή που διένυσαν μέχρι την άνετη κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Premier, αλλά φέτος τα πράγματα είναι αρκετά πιο ζόρικα σε κάθε «μέτωπο».

Την ίδια στιγμή, οι Παριζιάνοι έχουν φροντίσει για την αναβολή του ματς πρωταθλήματος που θα παρενέβαινε ανάμεσα στους δύο προημιτελικούς με το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, ώστε να έχουν τη φρεσκάδα που απαιτείται για να διεκδικήσουν την πρόκριση στους «4».

Οι αποψινοί γηπεδούχοι ξεπέρασαν εύκολα με 3-1 το εμπόδιο της Τουλούζ, ενώ η Λίβερπουλ προέρχεται από κάκιστη εμφάνιση και βαριά «τεσσάρα» από τη Σίτι στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας. Ο Ίσακ είναι ξανά παρών μετά από 3,5 μήνες για τη Λίβερπουλ, ενώ εκτός μένει ο Φαμπιάν Ρουίθ για τους Παριζιάνους.

