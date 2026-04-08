Η Άστον Βίλα ενεργοποιεί τη ρήτρα για να κρατήσει τον Ντάγκλας Λουίζ

Η Αστον Βίλα, μετά από σχετική εισήγηση του Ουνάι Εμερι, ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις με τη Γιουβέντους για να κρατήσει τα δικαιώματα του Ντάγκλας Λουίζ.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος επέστρεψε τον Ιανουάριο στη Βίλα 18 μήνες μετά τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το περασμένο καλοκαίρι εντάχθηκε ως δανεικός στο ρόστερ της Νότιγχαμ, αλλά δεν είχε θέση βασικού και αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε, παρά το ενδιαφέρον της Τσέλσι.

Η Άστον Βίλα έχει αποφασίσει να κρατήσει τα δικαιώματα του, ενεργοποιώντας τη ρήτρα των 27 εκατ. ευρώ, που προέβλεπε η συμφωνία της με τη Γιουβέντους.

