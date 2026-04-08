Nα αλλάξει τη ροή της σεζόν

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Κρίσιμος ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλλου για την Πάφο

Εν μέσω έντονου προβληματισμού για τις κακές εμφανίσεις και τα μη ιδανικά αποτελέσματα που έφεραν την οπισθοχώρησή της στο πρωτάθλημα, η Πάφος FC πάει σήμερα (19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca Cola Α'- Β' Κατηγορίας. Η παφιακή ομάδα θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκρισή της στον τελικό, ενόψει της ρεβάνς στο «Στέλιος Κυριακίδης» στις 22 Απριλίου. Θυμίζουμε ότι τις δυο προηγούμενες χρονιές η παφιακή ομάδα ήταν φιναλίστ, κατακτώντας το τρόπαιο το 2024.

Για τη δέκατη σερί

Το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες θα βάλει τις βάσεις για την πρόκριση, εφόσον καταφέρει να διευρύνει το θετικό σερί που έκτισε απέναντι στους γαλαζοκιτρίνους. Από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα, οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν σε εννέα παιχνίδια, με την παφιακή ομάδα να φεύγει σε όλα με το τρίποντο στις αποσκευές της, ανεξαρτήτως έδρας. Η τελευταία φορά που είχε κερδίσει το συγκρότημα της Λεμεσού ήταν τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στα αγωνιστικά, εκτός και από αυτό το παιχνίδι θα είναι ο Γκολντάρ, ο οποίος με βάση και την επίσημη ενημέρωση είναι σε στάδιο επιστροφής στη δράση, όπως και ο Κίνα.

«Να ανασυνταχθούμε»

Την ανάγκη για ανασύνταξη πρόταξε σε δηλώσεις του (ΣΠΟΡ FM) ο  γενικός διευθυντής της Πάφος FC, Χάρης Θεοχάρους. «Ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων σε ακόμα έναν αγώνα. Δεν είναι αυτή η Πάφος που έπαιζε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μας προβληματίζει η όλη εικόνα, όμως πρέπει να σταθούμε δίπλα στην ομάδα μας. Εναπόκειται σε όλους εμάς να ανασυνταχθούμε και να βελτιώσουμε την εικόνα μας στο γήπεδο» ανάφερε και χαρακτηρίζοντας ως τελικό το σημερινό ματς, είπε: «Θέλουμε να παρουσιαστούμε έτοιμοι για να πάρουμε το ζητούμενο». Επιπλέον, έκανε κάλεσμα στον κόσμο να σταθεί δίπλα σε αυτή την κρίσιμη καμπή της χρονιάς. «Θέλουμε δίπλα μας τον κόσμο. Το σημαντικό είναι κάθε χρόνο να βρισκόμαστε στην ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου και να διεκδικούμε τίτλους και Ευρώπη».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα ρεαλιστικά σενάρια που φέρνουν τον Παναθηναϊκό στην τετράδα

EUROLEAGUE

|

Category image

Υπογράφει νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τη Βραζιλία ο Αντσελότι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ώρα έφτασε, πρέπει να δηλώσει παρούσα

ΑΕΛ

|

Category image

Αν μπορεί, τώρα πρέπει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πετεβίνος: «Έχει κάποιο Κύπριο διαιτητή που θα πάμε στο γήπεδο, θα παίξουμε, θα χειροκροτήσουμε και θα πάμε σπίτι μας ήρεμα;»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ροναλντίνιο: Το Netflix αποκαλύπτει τη ζωή του «μάγου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε ΑΕΛ-Πάφος & Champions League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου και σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για ακόμη μία υπέρβαση

ΑΕΛ

|

Category image

Η μεγαλύτερη εισφορά στην πλατφόρμα του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Γιουβέντους προσφέρει «χρυσό» συμβόλαιο στον Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Futsal: Κυνηγά την πρόκριση με όπλο την παράδοση

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Άστον Βίλα ενεργοποιεί τη ρήτρα για να κρατήσει τον Ντάγκλας Λουίζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Nα αλλάξει τη ροή της σεζόν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τέσσερα ματς και… συνεχίζουν φέτος οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο, με προβληματισμούς η Λίβερπουλ στο Παρίσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη