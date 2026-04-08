Nα αλλάξει τη ροή της σεζόν

Εν μέσω έντονου προβληματισμού για τις κακές εμφανίσεις και τα μη ιδανικά αποτελέσματα που έφεραν την οπισθοχώρησή της στο πρωτάθλημα, η Πάφος FC πάει σήμερα (19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca Cola Α'- Β' Κατηγορίας. Η παφιακή ομάδα θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκρισή της στον τελικό, ενόψει της ρεβάνς στο «Στέλιος Κυριακίδης» στις 22 Απριλίου. Θυμίζουμε ότι τις δυο προηγούμενες χρονιές η παφιακή ομάδα ήταν φιναλίστ, κατακτώντας το τρόπαιο το 2024.

Για τη δέκατη σερί

Το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες θα βάλει τις βάσεις για την πρόκριση, εφόσον καταφέρει να διευρύνει το θετικό σερί που έκτισε απέναντι στους γαλαζοκιτρίνους. Από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα, οι δυο ομάδες αγωνίστηκαν σε εννέα παιχνίδια, με την παφιακή ομάδα να φεύγει σε όλα με το τρίποντο στις αποσκευές της, ανεξαρτήτως έδρας. Η τελευταία φορά που είχε κερδίσει το συγκρότημα της Λεμεσού ήταν τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στα αγωνιστικά, εκτός και από αυτό το παιχνίδι θα είναι ο Γκολντάρ, ο οποίος με βάση και την επίσημη ενημέρωση είναι σε στάδιο επιστροφής στη δράση, όπως και ο Κίνα.

«Να ανασυνταχθούμε»

Την ανάγκη για ανασύνταξη πρόταξε σε δηλώσεις του (ΣΠΟΡ FM) ο γενικός διευθυντής της Πάφος FC, Χάρης Θεοχάρους. «Ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων σε ακόμα έναν αγώνα. Δεν είναι αυτή η Πάφος που έπαιζε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μας προβληματίζει η όλη εικόνα, όμως πρέπει να σταθούμε δίπλα στην ομάδα μας. Εναπόκειται σε όλους εμάς να ανασυνταχθούμε και να βελτιώσουμε την εικόνα μας στο γήπεδο» ανάφερε και χαρακτηρίζοντας ως τελικό το σημερινό ματς, είπε: «Θέλουμε να παρουσιαστούμε έτοιμοι για να πάρουμε το ζητούμενο». Επιπλέον, έκανε κάλεσμα στον κόσμο να σταθεί δίπλα σε αυτή την κρίσιμη καμπή της χρονιάς. «Θέλουμε δίπλα μας τον κόσμο. Το σημαντικό είναι κάθε χρόνο να βρισκόμαστε στην ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου και να διεκδικούμε τίτλους και Ευρώπη».