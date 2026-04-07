Πράσινη καταιγίδα στην Καταλονία, τσάκισε Μπαρτσελόνα και κατάρα!

Ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στη φετινή σεζόν και έφυγε με «διπλό» από την έδρα της Μπαρτσελόνα μετά από 13 χρόνια (79-93), έχοντας πλέον στο χέρι του την εξάδα της βαθμολογίας!

Πράσινη καταιγίδα στην Καταλονία! Ο καλύτερος Παναθηναϊκός της φετινής σεζόν όχι απλά νίκησε μετά από 13 χρόνια στο «Palau Blaugrana», αλλά το έκανε με το εμφατικό 93-79 απέναντι στην αποσβολωμένη Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 21-15 και έριξαν τους Καταλανούς στο 20-16, καλύπτοντας και τη διαφορά με την οποία έχασαν στον πρώτο γύρο. Πλέον, ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί στην 6η θέση με τη Ζάλγκιρις, υπερτερώντας στη μεταξύ τους ισοβαθμία. Με άλλα λόγια, έχει στο χέρι του την εξάδα!

Από την πρώτη κατοχή, ο «επτάστερος» επέβαλε τον δικό του ρυθμό στο παιχνίδι, με την Μπαρτσελόνα να μην μπορεί να ακολουθήσει με κανέναν τρόπο. Με άριστο διάβασμα, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία των Καταλανών, κάνοντας το τέλειο παιχνίδι, χωρίς να υστερήσει κανείς από όσους αγωνίστηκαν. Η τελική διαφορά είναι... τιμητική για τους γηπεδούχους, καθώς το «πράσινο» προβάδισμα είχε ανέβει και πάνω από τους 30 πόντους.

Σε ποιον να πρωτοσταθεί κανείς από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού... Ο Τζέντι Όσμαν έκανε ό,τι ήθελε με 21 πόντους, ο Κώστας Σλούκας σκόραρε και δημιούργησε με 12 πόντους και 7 ασίστ, ενώ οι Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μέτρησαν από 14 πόντους. Εκπληκτικός Ματίας Λεσόρ, που θύμισε... 2024 έχοντας 10 πόντους και 7 ριμπάουντ (3 επιθετικά).

Στην επόμενη (37η) αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας», ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενηθεί στη «Roig Arena» από τη Βαλένθια (09/04, 21:45), έχοντας μπροστά του έναν ακόμη «τελικό».

Το ματς:

Το πρώτο καλάθι του ματς ήρθε από… επέλαση του Όσμαν (0-2), ενώ ο Σενγκέλια από κοντά ισοφάρισε σε 2-2. Ο Τούρκος φόργουορντ σκόραρε ξανά παίρνοντας και το φάουλ (2-5), με τους Πάντερ και Γκραντ να ανταλλάσουν σουτ μέσης απόστασης για το 4-7. Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με το πρώτο τρίποντο του ματς (7-7), όμως ο Ναν με λέι απ στην άλλη πλευρά έγραψε το 7-9. Ο τρομερός Όσμαν βρήκε πάλι καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο (7-11), πριν πάρει δύο βολές με τον ίδιο τρόπο για το 7-13. Ο Κλάιμπερν έδωσε λύση στους γηπεδούχους με τρίποντο, όμως Λεσόρ και Χουάντσο τέλειωσαν φάσεις από κοντά για το 10-17. Ο Όσμαν έγινε «διψήφιος» με τρίποντο, ενώ ο Λεσόρ κάρφωσε εμφατικά για το 12-22. Ο Χουάντσο με δύσκολο φλόουτερ υπέγραψε το double score του Παναθηναϊκού (12-24), όμως ακολούθησε ένα τρίποντο «ντεμαράζ» των Καταλανών με Χέιλ και Νόρις για το 21-27. Η πρώτη περίοδος έληξε 23-27 χάρη σε δύο βολές του Πάρα.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο του Ναν με ταμπλό για το 23-30. Ο Γ. Ερνανγκόμεθ μείωσε με εμφατικό κάρφωμα, ενώ ο Σλούκας με γκολ φάουλ έγραψε το 25-33. Ο αρχηγός των «πράσινω» ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (25-36), πριν δημιουργήσει για το φλόουτερ του Σορτς (25-38). Ο Πάρα έδωσε ανάσα στους γηπεδούχους με σουτ τριών πόντων (28-38), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις σκόραρε στο ποστ για το 28-40. Ο Νόρις συνέχισε να δίνει λύσεις από μακριά στους Καταλανούς (31-40), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησε ξανά από μέση απόσταση για το 31-42. Ο Νόρις και ο Πάντερ κράτησαν κοντά την Μπαρτσελόνα (38-46), όμως ο Λεσόρ με ωραία τοποθέτηση κοντά στο καλάθι έγραψε το 38-48. Ο Χουάντσο μετά από τρομερή κυκλοφορία έβαλε τρίποντο (38-51), ενώ ο Λεσόρ από κοντά έγραψε το 38-53. Ο Ναν έτρεξε στο τρανζίσιον και εκτόξευσε τη διαφορά στο 38-55 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με λάθος του Σλούκα και καλάθι του Πάρα για το 40-55. Ο Νόρις έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και μείωσε (42-55), όμως ο Όσμαν εκμεταλλεύτηκε την ωραία κυκλοφορία για το τρίποντο και το 42-58. Ο Τούρκος δημιούργησε ωραία για το λέι απ του Λεσόρ (42-60), με τους Πάντερ και Ναν να ανταλλάζουν καλάθια για το 44-62. Ο Σλούκας πήγε τη διαφορά πάνω από τους 20 με τρίποντο (44-65), με τον Πάρα με φόλοου να δίνει μία λύση στους γηπεδούχους για το 46-55. Ο Ναν κάρφωσε εμφατικά μετά τη φοβερή ασίστ του Σλούκα, ενώ ο Όσμαν πέτυχε ένα πολύ δύσκολο γκολ φάουλ για το 46-70. Ο Μήτογλου διάβασε το μις ματς και σκόραρε (46-72), ενώ ο Όσμαν και ο Χέιζ-Ντέιβις εκτόξευσαν τη διαφορά πάνω από τους 30 πόντους (46-77). Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 49-80 με τρίποντα από Κλάιμπερν και Χέιζ-Ντέιβις.

Στη διαδικαστική πλέον τέταρτη περίοδο, η Μπαρτσελόνα μείωσε με Μπριθουέλα και Κλάιμπερν σε 53-82. Ο Ναν και ο Σορτς επανέφεραν τη διαφορά πάνω από τους 30 πόντους (55-87), με τον Χέιζ-Ντέιβις να γράφει το 59-90 με μακρινό σουτ. Ο Σενγκέλια μείωσε με λέι απ (61-90), όμως ο Σλούκας έβαλε τρίποντο πάνω σε άμυνα για το 61-93. Ο Πάρα μείωσε με συνεχόμενους πόντους (70-93), με τον Μάρκος να ευστοχεί σε λέι απ για το 72-93. Ο Κέιλ βρήκε στόχο σε τρίποντο ρίχνοντας τη διαφορά κάτω από τους 20 μετά από πολλή ώρα (75-93), με τον Σενγκέλια να πηγαίνει στο λέι απ και να γράφει το 77-93. Ο Παναθηναϊκός χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου νίκησε 79-93, καλύπτοντας και τη διαφορά του πρώτου αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93.

 

 

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

