Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Τιτανομαχία κορυφής

Σπουδαίο ντέρμπι κορυφής στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ (21:00) για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη του τίτλου.

Στη βαθμολογία της διαδικασία που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή, η Ένωση είναι στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς και στο +2 από τους «ερυθρόλευκους» που μετρούν 58 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση με 57 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση έχει 49 βαθμούς. Στο άλλο ματς, οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται το «τριφύλλι» στην Τούμπα (19:00).

Αρχικά, στο στρατόπεδο των γηπεδούχων το φινάλε της κανονικής περιόδου ήταν καταστροφικό. Οι Πειραιώτες πέταξαν βαθμούς στην έδρα τους κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (0-0) και έπεσαν από την κορυφή, όμως, έχουν αφήσει τα πάντα πίσω τους και έχουν εστιάσει στο 100% στα μεγάλα ματς που τους περιμένουν στα playoffs, γνωρίζοντας πως με νίκη θα βρεθούν μόνοι πρώτοι στην κορυφή.

Το πιο πιθανό είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να χρησιμοποιήσει διάταξη 4-4-2 με τους Ταρέμι-Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης, ενώ στη μεσαία γραμμή προσανατολίζεται στο να δώσει φανέλα βασικού στους Ντάνι Γκαρθία και Έσε. Παράλληλα, ο Μπρούνο δείχνει να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Ορτέγκα για τη θέση του αριστερού μπακ. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι πλήρης με τον Βάσκο τεχνικό να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Ροντινέι, Πιρόλα, Λουίζ, Έσε, Ρέτσος, Κουράκλης, Ορτέγκα, Λιατσικούρας.

«Θα είναι πολύ σημαντικό για όποιον καταφέρει να νικήσει την πρώτη αγωνιστική γιατί ο ηττημένος θα χάσει αυτοπεποίθηση και ο κερδισμένος θα βελτιώσει την ψυχολογία του. Είναι σημαντικό, αλλά όχι αποφασιστικής σημασίας. Είμαστε όλοι τόσο κοντά στην βαθμολογία που οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Σε ότι αφορά τα φαβορί πως οι τρεις πρώτες ομάδες, που έχουν μικρή διαφορά μεταξύ τους, μπορούν να θεωρηθούν πως έχουν ισάριθμες πιθανότητες. Τον Παναθηναϊκό τον βγάζω εκτός γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τον εαυτό του. Οι υπόλοιποι τρεις έχουν τις ίδιες πιθανότητες», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Μεντιλίμπαρ.

Στην αντίπερα όχθη, η διακοπή των εθνικών ομάδων κύλησε υπέροχα για την ΑΕΚ: μετά τη νίκη της κόντρα στην Κηφισιά, επωφελήθηκε από τις γκέλες των Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ και έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή, ούσα και η μοναδική ελληνική εκπρόσωπος στην Ευρώπη αφού είναι στους «8» του Conference League.

Η Ένωση δεδομένα θέλει το «τρίποντο» που θα την εκτοξεύσει με το... καλημέρα στη μάχη του τίτλου, ενώ και η ισοπαλία μόνο κακό αποτέλεσμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αφού θα έχει παραμείνει στην κορυφή -έστω και με συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ εφόσον νικήσει τον Παναθηναϊκό- ενώ θα έχει αφήσει πίσω της ένα ιδιαίτερα δύσκολο εκτός έδρας ματς.

Η μοναδική απουσία που έχει να διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς είναι του τιμωρημένου Πήλιου, με τον Πενράις να παίρνει φανέλα βασικού στο αριστερό άκρο της άμυνας. Το πρόβλημα τραυματισμού του Βάργκα δεν ήταν κάτι σοβαρό και έτσι αναμένεται να συνθέσει δίδυμο με τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Το Μαρίν-Πινέδα στη μεσαία γραμμή δεν θα σπάσει, ο Κοϊτά είναι το φαβορί για την αριστερή πλευρά και αν υπάρχει ένα ερωτηματικό είναι για τη δεξιά πλευρά, με τον Γκατσίνοβιτς να έχει προβάδισμα έναντι του Ελίασον.

Υπέροχες εικόνες στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ που πραγματοποιήθηκε στην Allwyn Arena, με τους οπαδούς του «δικεφάλου» να δημιουργούν μια τρομερή ατμόσφαιρα εντός του γηπέδου, ζητώντας από την αγαπημένη τους ομάδας τη νίκη στο Φάληρο!

«Έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Αν με ρωτήσετε αν είναι καλύτερα να είμαστε δύο και τρεις βαθμούς μπροστά από το να είμαστε δύο και τρεις πίσω, θα σας πω προφανώς ότι είναι καλύτερα να είμαστε μπροστά. Όμως, δεν είναι αποφασιστικό. Αν παίζεις σε ένα φυσιολογικό πρωτάθλημα, εννοώ χωρίς playoffs, σηκώνεις το τρόπαιο, είσαι πρωταθλητής. Αλλά δεν είναι αυτή η κατάσταση, έχουμε playoffs. Οπότε, όλο αυτό σημαίνει μόνο ένα πολύ μικρό πλεονέκτημα πριν αρχίσουν τα παιχνίδια, τίποτα περισσότερο», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (Ορτέγκα) - Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον, Ποντένσε - Ταρέμι (Τσικίνιο), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις - Γκατσίνοβιτς (Ελίασον), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά - Βάργκα, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Στίλερ

Βοηθοί: Κοσλόβσκι, Βάικενμαϊερ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Χανσλάουμπερ, Μπαστούμπνερ