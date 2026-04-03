ΠΑΕ Άρης σε Χιμένεθ: «Θα πεις στον κόσμο από ποιά αντίπαλη ομάδα πήρες πριμ;»

Σε αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του από τον Άρη προχώρησε ο Μανόλο Χιμένεθ, τονίζοντας πως η συνεργασία λύθηκε εξαιτίας σοβαρών οικονομικών εκκρεμοτήτων και καθυστερήσεων στις πληρωμές.

«Δεν μπορείς να δουλεύεις χωρίς να πληρώνεσαι. Τα προβλήματα στις πληρωμές δημιούργησαν σύγκρουση και η προσφυγή ήταν αναπόφευκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η λύση της συνεργασίας αποτέλεσε μονόδρομο.

Η ΠΑΕ Άρης πέρασε στην αντεπίθεση, διαρρέοντας:

«Πρώτον, δεν έφυγες. Σε διώξαμε επειδή μαζί σου η ομάδα δεν είχε καμία βελτίωση. Δεύτερον, έφυγες πληρωμένος. Και εμείς καταγγείλαμε τη σνεργασία μας και θα λύσουμε τις διαφορές μας στα δικαστήρια. Τρίτο, θα πεις στον κόσμο από ποιά αντίπαλη ομάδα πήρες πριμ;»