Γκουαρντιόλα: «Έχουμε ευκαιρία να φτάσουμε σε ένα απίστευτο ορόσημο»

Η Μάντσεστερ Σίτι θα επιδιώξει να εξασφαλίσει μια ιστορική όγδοη συνεχόμενη συμμετοχή σε ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας όταν αντιμετωπίσει αύριο (4/4) τη Λίβερπουλ, δήλωσε ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το League Cup (Carabo Cup) νικώντας την Άρσεναλ, πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, και ο Καταλανός προπονητής ελπίζει ότι η ομάδα του θα διατηρήσει τη δυναμική καθώς αγωνίζεται να προσθέσει το Κύπελλο Αγγλίας και την Premier League στην κατάκτηση τροπαίων της φετινής σεζόν.

«Μόλις ολοκληρώσεις ένα, είναι το επόμενο»,είπε (3/4) ο Γκουαρντιόλα στους δημοσιογράφους.

«Αύριο έχουμε την ευκαιρία να φτάσουμε σε ένα απίστευτο ορόσημο, να φτάσουμε σε οκτώ συνεχόμενους ημιτελικούς. Δεν έχει συμβεί ποτέ, είναι μια διοργάνωση με κύρος και ένας από τους πιο δύσκολους, ιδιαίτερους αντιπάλους για όλους μας, η Λίβερπουλ».

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κυριαρχήσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο με έξι τίτλους Premier League, δύο Κύπελλα Αγγλίας και πέντε League Cup από τότε που ο Πεπ Γκουαρντιόλα ανέλαβε το 2016.

Όμως, ως προπονητής, έχει μόνο εννέα νίκες και επτά ισοπαλίες σε 26 αγώνες εναντίον της Λίβερπουλ, το χειρότερο ποσοστό νικών του εναντίον ομάδας της Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει νικήσει τη Λίβερπουλ δύο φορές στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν, αλλά έπρεπε να ψάξει πολύ για μια ανατροπή αργά όταν κέρδισε με 2-1 στο «Άνφιλντ» τον Φεβρουάριο.

«Τόσες πολλές φορές ήταν ο αντίπαλος, ο μεγαλύτερος, ο κορυφαίος διεκδικητής, παίκτες κορυφαίας κλάσης, όλοι τους. Ας ελπίσουμε ότι πρέπει να αποδώσουμε στο επίπεδο που αποδώσαμε εναντίον της Άρσεναλ για να φτάσουμε στο επόμενο βήμα», είπε, ενώ επαίνεσε επίσης τον επιθετικό της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του το καλοκαίρι από τους «Κόκκινους»:

«Ένας από τους σπουδαιότερους. Οι αριθμοί, η συνέπεια. Τι παίκτης, απόλυτος θρύλος, φυσικά για τη Λίβερπουλ, αλλά και για την Premier League».

Όμως απέφυγε να σχολιάσει τον δικό του μέσο, Ρόδρι, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν ανοιχτός σε μια μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης όταν λήξει το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν.

«Δεν έχω ιδέα, δεν έχω άποψη, επειδή γνωρίζω την πρόθεση του συλλόγου, γνωρίζω την πρόθεση, νομίζω, του ίδιου, αλλά δεν ξέρω», τόνισε.