«Γνώρισε» τον Απόλλωνα χωρίς Κβίντα, αλλά τώρα το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο...

Ο Απόλλωνας πετάει υπό τις οδηγίες του Ερνάν Λοσάδα, με απολογισμό δέκα νίκες και τρεις ισοπαλίες, παραμένοντας αήττητος από τότε που ο Αργεντίνος προπονητής κάθισε στον πάγκο του. Τα σημάδια προόδου της ομάδας είναι εμφανή και αποτυπώνονται στο γήπεδο.

Στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο «Άλφαμέγα», ο Λοσάδα θα κληθεί να βρει λύσεις για το κέντρο της άμυνας, καθώς θα απουσιάσει ο κορυφαίος αμυντικός της ομάδας και ένας από τους καλύτερους του πρωταθλήματος. Αναφερόμαστε στον Γιόζεφ Κβίντα.

Αυτό θα είναι το δεύτερο παιχνίδι που χάνει ο 29χρονος Τσέχος αμυντικός, καθώς ο πρώτος αγώνας ήταν στο ντεμπούτο του Λοσάδα στον πάγκο απέναντι στη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ (νίκη 1-0 εκτός έδρας για τους κυανόλευκους). Τότε ο Κβίντα είχε απουσιάσει και πάλι εξαιτίας καρτών.

Σε εκείνο το ματς, το αμυντικό δίδυμο αποτέλεσαν οι Βούρος και Λαμ, με τον πρώτο τώρα να είναι αμφίβολος και τον δεύτερο να απουσιάζει λόγω τραυματισμού. Συνεπώς, το στοίχημα για τον Λοσάδα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο!