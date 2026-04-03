Επέστρεψε στην δράση σε ηλικία 37 ετών ο Λούκας Πέρεθ

Ο Λούκας Πέρεθ όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αλλά επιστρέφει στο ποδόσφαιρο σε ηλικία 37 ετών!

Ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ που είχε μείνει ελεύθερος από την Αϊντχόφεν τον περασμένο Μάιο λόγω του γεγονότος ότι προσβλήθηκε από φυματίωση, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Κάντιθ.

Ο πολύπειρος άσος συμφώνησε με την ομάδα της Β' Κατηγορίας της Ισπανίας με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, φορώντας εκ νέου τη φανέλα του συλλόγου Ανδαλουσίας για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά τη σεζόν 2022/23.

