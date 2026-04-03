Χιμένεθ: «Έφυγα γιατί ήμουν απλήρωτος - Έχω καταθέσει προσφυγή στη FIFA»

Μια άλλη διάσταση για την αποχώρησή του από τον Άρη έδωσε ο Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός μιλώντας σε ΜΜΕ της πατρίδας του, το estadiodeportivo.com, ανέφερε πως ο λόγος που έφυγε από τους κίτρινους ήταν το γεγονός πως παρέμενε απλήρωτος από την ομάδα τους τελευταίους μήνες.

Μάλιστα πρόσθεσε ότι έχει καταθέσει και προσφυγή στην FIFA κατά της ελληνικής ομάδας.

«Ο Άρης είχε προβλήματα με την πληρωμή και δεν μπορείς να δουλεύεις δωρεάν. Η κατάσταση μας οδήγησε σε σύγκρουση και αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε αγωγή στη FIFA», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως τελικά το διαζύγιο ήταν μονόδρομος.