Γκατούζο: «Τιμή μου που ηγήθηκα της Ιταλίας, αλλά αποτύχαμε - Πάντα με την μπλέ φανέλα στην καρδιά μου»

Οι εξελίξεις στην εθνική Ιταλίας είναι ραγδαίες, καθώς το... ξήλωμα μετά την αποτυχία πρόκρισης του Μουντιάλ συνεχίστηκε με την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο.

Με μια δήλωση γεμάτη ειλικρίνεια και αυτοκριτική, ο Ιταλός τεχνικός παραδέχθηκε την αποτυχία επίτευξης των στόχων, τονίζοντας πως η «βαριά καρδιά» με την οποία αποχωρεί αντικατοπτρίζει το βάρος της θέσης και της ιστορίας της «σκουάντρα ατζούρα».

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη διοίκηση, τους παίκτες και –κυρίως– τους φιλάθλους, αναδεικνύοντας τη βαθιά σύνδεση και το πάθος που συνοδεύουν την εθνική ομάδα της Ιταλίας.

«Με βαριά καρδιά, έχοντας αποτύχει να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε, θεωρώ ότι η θητεία μου ως προπονητής της εθνικής ομάδας έχει τελειώσει. Η μπλε φανέλα είναι το πιο πολύτιμο αγαθό στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι σωστό να διευκολύνουμε τις μελλοντικές τεχνικές αξιολογήσεις από την αρχή.Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Γκαμπριέλε Γκραβίνα και τον Τζανλουίτζι Μπουφόν, μαζί με όλο το προσωπικό της Ομοσπονδίας, για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που μου έχουν δείξει πάντα. Ήταν τιμή μου να ηγηθώ της εθνικής ομάδας και να το κάνω αυτό με μια ομάδα παικτών που έχουν δείξει δέσμευση και αφοσίωση στη φανέλα.Αλλά οι μεγαλύτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους οπαδούς, σε όλους τους Ιταλούς που δεν έχουν αποτύχει ποτέ να δείξουν την αγάπη και την υποστήριξή τους στην εθνική ομάδα αυτούς τους μήνες. Πάντα με τη μπλε φανέλα στην καρδιά μου», είπε αναλυτικά.