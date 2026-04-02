Δεν έχει πείσει ακόμα τη Λιόν ο Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με τους Ουκρανούς

Ο Ολυμπιακός παραχώρησε στα μέσα της σεζόν δανεικό στη Λιόν τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Η ουκρανική ιστοσελίδα sport.ua, σε δημοσίευμά της αναφέρει πως ο Ουκρανός φορ δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη στις προσδοκίες των Γάλλων, αφού δεν έχει σκοράρει ακόμη στο πρωτάθλημα, πέρα από ένα γκολ στο Κύπελλο.

Παράλληλα, σημειώνεται πως ο Γιάρεμτσουκ θέλει να παραμείνει στη Λιόν, ενώ η θέση του επιθετικού θα αδειάσει καθώς ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στις 17 Μαρτίου, το Box2Box by Betsson είχε αποκαλύψει, πως απόφαση της Λιόν δεν υπάρχει, όμως ο Ουκρανός έχει – προβλεπόμενα – μέσω του deal του δανεισμού του, ήδη συμφωνήσει με τη γαλλική ομάδα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ρήτρα αγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως στην Λιόν πάντως είναι ικανοποιημένοι με την παρουσία του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος από την πλευρά του δήλωσε για τον Φονσέκα: “Ο προπονητής έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ουκρανία. Ξέρω ότι είχε προσκαλέσει νεαρούς Ουκρανούς στο προπονητικό κέντρο. Μου ευχήθηκε καλή τύχη και ελπίζει ότι θα προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο“.

