Προσωπική οδύνη για Φλικ: Έχασε τον πατέρα του, αλλά θα βρίσκεται στον πάγκο της Μπάρτσελόνα για το Classico

Ολόκληρος ο πλανήτης θα σταματήσει να γυρνάει σε μερικές ώρες, καθώς το Classico θα κεντρίσει όλα τα βλέμματα.

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης θα μονομαχήσουν στη Βαρκελώνη στις 22:00 ακριβώς, με τους «μπλαουγκράνα» να βρίσκονται μία ανάσα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου.

Πριν όμως τη σέντρα του μεγάλου αυτού ντέρμπι έγινε γνωστό πως ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, έμαθε το τραγικό γεγονός ότι ο πατέρας του έφυγε από την ζωή.

Παρά αυτή την προσωπική οδύνη ωστόσο ο Γερμανός πήρε τη δύσκολη απόφαση να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας στο σπουδαίο αυτό ματς, παρά το προσωπικό του πένθος.

Η Μπαρτσελόνα εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του πατέρα του προπονητή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Όλη η μπλαουγκράνα οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει την αγάπη της στον Χάνσι Φλικ για τον θάνατο του πατέρα του. Μοιραζόμαστε τον πόνο σου και τον συνοδεύουμε σε αυτή τη τόσο δύσκολη στιγμή για εκείνον και την οικογένειά του».

