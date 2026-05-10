«Την περίπτωση του Ντε Χέα σκέφτεται η Γιουβέντους»

Περιζήτητος φαίνεται πως είναι ο Ντάβιντ Ντε Χέα στην ιταλική αγορά, με τον Ισπανό κίπερ να συλλέγει μπόλικα βλέμματα πάνω του.

Ο Ντε Χέα δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φιορεντίνα έως και το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, η Γιουβέντους σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την περίπτωση του, με σκοπό να τον φέρει στο Τορίνο.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται στην αγορά αναζητώντας έναν τερματοφύλακα που θα της λύσει τα χέρια κάτω από τα δοκάρια και για τον λόγο αυτό έχει συνδεθεί και το όνομα του Άλισον με την Γιουβέντους, ως μία πιθανή λύση.

Πλέον αναμένεται εάν πραγματοποιήσει κάποια κίνηση η Γιουβέντους για τον Ντε Χέα και αν αυτή η κίνηση θα είναι αρκετά δελεαστική για να πείσει τον 35χρονο να αλλάξει στρατόπεδα.

