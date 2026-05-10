Η Λίβερπουλ χτύπησε την πόρτα της... Ρεάλ για Τσάμπι Αλόνσο!

Επικοινωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να είχε πρόσφατα η Λίβερπουλ, προκειμένου να ενημερωθεί γύρω από τα όσα συνέβησαν κατά τη θητεία του Τσάμπι Αλόνσο στη Μαδρίτη.

Η παρουσία του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ διήρκησε μόλις για επτά μήνες, καθώς ο Ισπανός τεχνικός δεν κέρδισε ποτέ την εύνοια των αποδυτηρίων και είδε την πόρτα της εξόδου από το σύλλογο στις αρχές του 2026.

Έκτοτε ο Ισπανός παραμένει μακριά από τους πάγκους, όμως η νέα σεζόν ενδέχεται να τον βρει να αναλαμβάνει τα ηνία μιας ακόμα πρώην του ομάδας. Αυτό τουλάχιστον αφήνει να εννοηθεί η «AS», η οποία αποκαλύπτει ότι υπήρξε πρόσφατα κρούση της Λίβερπουλ προς τους Μαδριλένους ώστε να ενημερωθούν για τον Αλόνσο.

Συγκεκριμένα οι Reds παρουσιάζονται αναποφάσιστοι για το αν θα πρέπει να κινηθούν για την πρόσληψη του πρώην ποδοσφαιριστή τους και επικοινώνησαν με τη Ρεάλ ώστε να αποκτήσουν μια πιο καθαρή εικόνα γύρω από τη δουλειά του στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η φετινή χρονιά άλλωστε έχει προκαλέσει έντονα ερωτηματικά για την παραμονή του Άρνε Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ, ο οποίος φαίνεται πως προοδευτικά έχει χάσει την εμπιστοσύνη του συλλόγου. Τόσο για τα αποτελέσματα στο γήπεδο, όσο και για κάποιες δηλώσεις που έχει παραχωρήσει σε συνεντεύξεις Τύπου κι έχουν πληγώσει την εικόνα του.

Σε περίπτωση που οι Άγγλοι τελικά προκρίνουν την αλλαγή προσώπου στον πάγκο, ο Τσάμπι Αλόνσο θα αποτελέσει δεδομένα μια από τις επιλογές, αν και την ίδια ώρα φέρεται να βρίσκεται στο κάδρο και για την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι!

gazzetta.gr

