«Κλείδωσε» Ευρώπη ο Απόλλωνας κι άφησε οριστικά εκτός τον ΑΠΟΕΛ!

Επιστροφή στην Ευρώπη μετά από τρία χρόνια απουσίας για τον Απόλλωνα! Η ομάδα της Λεμεσού κέρδισε για τέταρτη φορά στην τρέχουσα σεζόν τον ΑΠΟΕΛ, επικρατώντας με 2-0 στο στάδιο «Alphamega» για την 8η αγωνιστική των πλέι οφ και εξασφαλίζοντας και μαθηματικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας, παράλληλα, οριστικά εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων τους γαλαζοκίτρινους!

Η ομάδα της Λεμεσού, η οποία παρέμεινε αήττητη στα πέντε τελευταία ματς με τους γαλαζοκίτρινους (από τα έξι φετινά), πήρε το 19ο της τρίποντο χάρη σε γκολ των Ροντρίγκες (4΄, πέναλτι) και Λιούμπιτς (62΄), όντας η ανώτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, αν και φάσεις για γκολ είχε και ο ΑΠΟΕΛ που έμεινε, εντούτοις, «άσφαιρος» για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι. Με δέκα ολοκλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι λόγω αποβολής του Μαϊόλι στις καθυστερήσεις.

Ο Απόλλωνας έφτασε τους 64 βαθμούς και πέραν από το ευρωπαϊκό εισιτήριο (το οποίο θα «κλείδωνε» και με την τέταρτη θέση στην περίπτωσή του) εξασφάλισε και την τρίτη θέση, καθώς διατηρήθηκε στο +6 από την Πάφο με δύο αγωνιστικές να απομένουν (υπερέχει σε ενδεχόμενη ισοβαθμία μαζί της). Βρέθηκε, παράλληλα, στο +12 από τον πέμπτο ΑΠΟΕΛ. Πρόκειται αναμφίβολα για μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Λοσάδα, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα ενώ ήταν αουτσάιντερ για είσοδο στην εξάδα και κατόρθωσε να την τερματίσει στην πρώτη τριάδα! Πλέον, στον τελικό κυπέλλου κόντρα στην Πάφο θα αγωνιστεί απελευθερωμένος από το άγχος της Ευρώπης, επιδιώκοντας να κλείσει τη σεζόν με τρόπαιο.

Από την άλλη, η σεζόν για τον ΑΠΟΕΛ ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο καθώς αυτό που διαφαινόταν μετά τον αποκλεισμό του στο κύπελλο (από τον Απόλλωνα), δηλαδή η αποτυχία εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου, επιβεβαιώθηκε και οι γαλαζοκίτρινοι δεν θα αγωνιστούν (για δεύτερη σερί χρονιά) στις διοργανώσεις της UEFA, οι οποίες, πέραν των άλλων, ενδέχετο να αποτελούσαν και πηγή σημαντικών και αναγκαίων εσόδων στα ταμεία της ομάδας.

Το LIVE του αγώνα…

Τέλος αγώνα

90+6' Αποβάλλεται ο Μαϊόλι με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ σε αντίπαλό του.

90+6' Κλήθηκε στο on-field review ο διαιτητής για να εξετάσει περίπτωση κόκκινης κάρτας στον Μαϊόλι,

90+3' Αγγίζει το τρίτο γκολ ο Απόλλωνας, πέφτει και σώζει στο πλασέ του Εσκρίτσε ο Περέιρα.

-Έξι λεπτά οι καθυστερήσεις.

88' Κίτρινη κάρτα στον Περέιρα.

87' Κίτρινη κάρτα στον Τόμας.

78' Σιήκκης στη θέση του Γκασπάρ, Γιούσεφ αντί Μαλεκκίδη.

69' Έξω Άδωνη και Λιούμπιιτς, μέσα Λαμ και Βάισμπεκ.

62' ΓΚΟΛ, 2-0 ο Απόλλωνας με τον Λιούμπιτς! Με πλασέ από το ύψος της περιοχής μετά από γύρισμα του Γκασπάρ.

61' Αποχωρεί τραυματίας ο Ρόσα, έξω και ο Ολαγίνκα. Μέσα Κούτσακος και Μαϊόλι.

58' Απειλεί ο ΑΠΟΕΛ με σουτ του Ρόσα, έπεσε κι απέκρουσε ο Κουν.

56' Απίθανη ευκαιρία του Ροντρίγκες, από πολύ κοντά με τον Περέιρα εξουδετερωμένο πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια.

52' Σουτ του Μαλεκκίδη, δεν βρήκε στόχο.

50' Κίτρινη κάρτα στον Ρόσα.

46' Τομάς στη θέση του Μαντσίνι.

Δεύτερο ημίχρονο

45+1' Ζήτησε αποβολή του Κβίντα ο ΑΠΟΕΛ για ανατροπή του Ντράζιτς, εξετάστηκε από το VAR η φάση, δεν δόθηκε κάτι.

-Οκτώ λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

-Ακυρώνεται από το VAR με υπόδειξη οφσάιντ το γκολ του Απόλλωνα.

34' ΓΚΟΛ, 2-0 ο Απόλλωνας, ξανά με τον Ροντρίγκες, με δυνατό σουτ, μετά από προσπάθεια του Εσκρίτσε.

27' Κίτρινη κάρτα στον Ντάλσιο.

21' Αγγίζει το δεύτερο γκολ ο Απόλλωνας με πλασέ του Βρίκκη, έπεσε κι απέκρουσε ο Περέιρα.

18' Καλή ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με ωραία εκτέλεση φαόυλ του Ρόσα, απέκρουσε ο Κουν.

12' Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ασουνσάο που αντιμετωπίζει πρόβλημα και θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Στη θέση του ο Βρίκκης.

4' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Απόλλωνας με εκτέλεση πέναλτι του Ροντρίγκες.

2' Πέναλτι για τον Απόλλωνα για χέρι του Ρόσα.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (78΄ Σιήκκης), Άδωνη (69΄ Λαμ), Κβίντα, Μαλεκκίδης (78΄ Γιούσεφ), Μπράουν, Λιούμπιτς (69΄ Βάισμπεκ), Ασουνσάο (12΄ Βρίκκης), Εσκρίτσε, Ροντρίγκες, Τόμας.

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Αντωνίου, Ντέγκενεκ, Πουρσαϊτίδης, Ρόσα (61΄ Μαϊόλι), Ντάλσιο, Καττιρτζής, Μαντσίνι (46΄ Τομάς), Ολαγίνκα (61΄ Κούτσακος), Ντράζιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 4΄ πεν. Ροντρίγκες, 62΄ Λιούμπιτς / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 87΄ Τόμας, 88΄ Περέιρα / 27΄ Ντάλσιο, 50΄ Ρόσα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - / 90+6΄ Μαϊόλι

Διαιτητής: Alexander Harkam

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Tamas Bognar

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος