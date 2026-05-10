ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημειώστε το όνομά του, Αντρέας Τετέι!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Σημειώστε το όνομά του, Αντρέας Τετέι!

Το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό είναι να μπορέσει να τον αναδείξει περαιτέρω...

Αντρέας Τετέι. Σημειώστε αυτό το όνομα, διότι είναι πολύ πιθανόν ν’ απασχολήσει προσεχώς μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Ο 25χρονος (25/5/2001) διεθνής Ελλαδίτης επιθετικός του Παναθηναϊκού (αφρικανικής καταγωγής) θεωρείται τη δεδομένη στιγμή ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, μαζί με τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, ενδεχομένως και τον Ζίνι της ΑΕΚ.

Η ανέλιξη του Τετέι κατά τη φετινή περίοδο, αγωνιζόμενος μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο στην Κηφισιά και μετέπειτα στον ΠΑΟ, είναι τρομερή. Πρόκειται για ταχύτατο φορ, με τρομερό διασκελισμό κι εκπληκτική διείσδυση, ο οποίος στην καλή του μέρα είναι ικανός να κάνει σμπαράλια οποιαδήποτε άμυνα.

Στο τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟ με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, ο Τετέι έπαιζε μόνος του με ολόκληρη την άμυνα των κιτρινόμαυρων, είτε αγωνιζόμενος ως δεξιός εξτρέμ, είτε ως σέντερ φορ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟ Ρουφ και ακολούθως μεταπήδησε στην Κηφισιά, με τα χρώματα της οποίας πραγματοποίησε 123 συμμετοχές. Με την έναρξη της φετινής περιόδου, το ταλέντο του Τετέι άρχισε να ξεχωρίζει, ειδικά στα ματς του πρώτου γύρου εναντίον του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, όπου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Τα ραντάρ των μεγάλων ελληνικών ομάδων δεν άργησαν να τον βάλουν στο στόχαστρό τους.

Τον περασμένο χειμώνα έγινε «μάχη» για την απόκτησή του, με τον ΠΑΟ να είναι τελικά ο κερδισμένος, αποσπώντας την υπογραφή του. Είναι δεδομένο ότι με αυτή τους την κίνηση οι πράσινοι της Αθήνας πέτυχαν διάνα, αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Τετέι, εφόσον συνεχίσει να βελτιώνεται, δεν θ’ αργήσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων που αγωνίζονται σε προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στα πόδια του Τετέι θα πέσουν πολλά εκατομμύρια…

Το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό είναι να μπορέσει να τον αναδείξει περαιτέρω. Εφόσον τα καταφέρει, τότε ο παίκτης αυτός δεν προβλέπεται να παραμείνει για πολύ καιρό ακόμα στην Ελλάδα…

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη