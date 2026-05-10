Η υποβιβασμένη Μπέρνλι πήρε βαθμό από την Άστον Βίλα - Το χώρισαν στη μέση Νότιγχαμ και Νιούκαστλ

Η Μπέρνλι την ώρα που έχει ήδη αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου έκανε τη ζημιά απέναντι στην Άστον Βίλα και με ένα εντυπωσιακό 2-2, οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν με τον βαθμό της ισοπαλίας, για την 36η αγωνιστική της Premier League.

Την ίδια ώρα στο Σίτι Γκράουντ η Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξένησε τη Νιούκαστλ με τις καρακάξες να ζορίζονται αισθητά, όμως το χρυσό γκολ του Χάρβεϊ Μπαρνς στο 74ο λεπτό έμοιαζε πως ήταν αρκετό για τους τρεις βαθμούς, ωστόσο Έλιοτ Άντερσον στο 87’ πρόλαβε να σώσει έστω τον έναν βαθμό για την ομάδα του, γράφοντας το τελικό 1-1.

Με την ισοπαλία αυτή η Άστον Βίλα παραμένει στην 5η θέση, κρατώντας σφιχτά το εισιτήριο για το Champions League της νέας σεζόν, ωστόσο δίνει κάποιες λίγες ελπίδες στη Μπόρνμουθ που φτάνει στο -5 δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.

Η Νότιγχαμ πλέον ξεφεύγει στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη, αν και η Γουέστ Χαμ είναι με παιχνίδι λιγότερο και πλέον κρατάει για τα καλά την τύχη στα χέρια της, έχοντας ήδη εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την παραμονή της στην κατηγορία.

Η Μπέρνλι μπήκε φορτσάτη στην αναμέτρηση με την Βίλα και μόλις στο 8ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Άντονι εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας, βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και έγραψε το 1-0.

Η ισοφάριση από πλευράς φιλοξενούμενων ήρθε στο 42ο λεπτό. Ο ΜακΓκίν εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μπάρκλει πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους μέσα στην αντίπαλη περιοχή και με κεφαλιά έκανε το 1-1.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ήρθε και η ολική ανατροπή με τον Γουότκινς να κάνει το 2-1 στο 56ο λεπτό.

Η χαρά της Βίλα βέβαια δεν κράτησε πολύ με τον Φλέμινγκ να ισοφαρίζει εκ νέου το ματς στο 59ο λεπτό, με το 2-2 να παραμένει μέχρι και το φινάλε του αγώνα.

Την ίδια ώρα στο Σίτι Γκράουντ η Νιούκαστλ πήρε κεφάλι στο σκορ στο 74ο λεπτό με τον Ράμσεϊ να βγάζει σε θέση τετ α τετ τον Μπαρνς και αυτός με άψογο πλασέ έγραψε το 1-0.

Η Νότιγχαμ βέβαια δεν τα παράτησε και στο 88’ ισοφάρισε σε 1-1 με όμορφη συνεργασία των ΜακΑτί και Άντερσον, με τον τελευταίο να εκτελεί εξαιρετικά από ευνοϊκή θέση στο 88ο λεπτό σώζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας.

